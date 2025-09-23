Królewska rezydencja w nowej odsłonie: dialog historii ze współczesnością, artystyczne rezydencje i widowisko świetlne w ogrodach – tak zapowiada się trzecia edycja festiwalu „Wawel jest Wasz!”, która już 26–28 września 2025 roku zaprosi wszystkich miłośników sztuki i dziedzictwa do wspólnego odkrywania zamku na nowo.
Zamek Królewski na Wawelu od wieków fascynuje, inspiruje i przyciąga. Teraz, dzięki festiwalowi "Wawel jest Wasz!", ta historyczna rezydencja po raz kolejny staje się miejscem spotkania dawnych tradycji z nowoczesnością. Trzecia edycja wydarzenia skupi się na idei artystycznej rezydencji - zarówno w wymiarze historycznym, jak i współczesnym. Przez trzy dni artyści, badacze i miłośnicy sztuki będą mogli wspólnie odkrywać nowe znaczenia i interpretacje królewskich wnętrz.
Organizatorzy podkreślają, że Wawel od zawsze był przestrzenią mecenatu, w której królowały sztuka i kultura. Dziś zamkowe komnaty znowu tętnią życiem, otwierając się na twórców i pasjonatów, którzy chcą spojrzeć na dziedzictwo z nowej perspektywy.
Sercem festiwalu będą działania zaproszonych artystów-rezydentów. Ich celem będzie twórcza reinterpretacja wawelskich historii i architektury - od zapomnianych opowieści po zupełnie nowe formy artystycznego wyrazu. Efekty ich pracy będzie można zobaczyć podczas wydarzenia, które podkreśli, że Wawel to nie tylko symbol przeszłości, ale także miejsce pulsujące energią współczesnej sztuki.
Na uczestników czekają także zapowiedzi nadchodzących wystaw: już w październiku 2025 roku w zamku pojawią się dzieła Magdaleny Abakanowicz, artystyczna interwencja Opałki oraz ekspozycja "A może by coś innego?". To wydarzenia, które na stałe wpiszą Wawel w mapę najważniejszych miejsc dialogu sztuki współczesnej z dziedzictwem narodowym.
Integralną częścią festiwalu będzie specjalna konferencja poświęcona roli sztuki współczesnej w przestrzeniach muzeów i królewskich rezydencji. To okazja do wymiany myśli pomiędzy badaczami, muzealnikami i artystami o tym, jak współczesne działania mogą wzbogacić i ożywić historyczne dziedzictwo. Konferencja ma być impulsem do dalszych działań i inspiracją dla wszystkich, którzy wierzą w siłę dialogu tradycji z nowoczesnością.
Jedną z największych atrakcji tegorocznej edycji będzie widowisko świetlne w Ogrodach Królewskich. Od 19:00 do 23:00 zwiedzający będą mogli wyruszyć w niezwykłą, wieczorną podróż przez zmysły. Ogrody i dziedziniec arkadowy zamku ożyją dzięki nowoczesnym iluminacjom, tunelom świetlnym i grze kolorów. To nie tylko pokaz, ale prawdziwe doświadczenie - przestrzeń, w której światło podkreśla piękno przyrody i architektury, a każdy krok przynosi nowe wrażenia.
PROGRAM FESTIWALU
PIĄTEK, 26 września
12.00 - 17.30 Artist talk
12.00 - 12.30 Anna Orska
12.30 - 13.00 Joanna Hawrot
13.30 - 14.00 Alicja Śmietana
14.00 - 14.30 Wspólne rozmowy
14.30 Networking
19.00 - 20.00 Noc z Ambientem
20:00 - 22:00 Silent Disco
19.00 - 23.00 Widowisko świetlne w Ogrodach Królewskich
SOBOTA, 27 września
12.00 - 17.00 Anna Orska: Biżuteria jako wspomnienie. Warsztat tworzenia z historii
12.00 - 17.00 Joanna Hawrot: Obraz jako źródło. Ciało jako medium. Warsztat
12.00 - 17.00 Alicja Śmietana. Warsztat słuchania. Dźwięk jako spotkanie
20.00 - 21.00 Performance "Próg Ciszy"
19.00 - 23.00 Widowisko świetlne w Ogrodach Królewskich
NIEDZIELA, 28 września
11.00 Oprowadzanie kuratorskie po wystawie Magdaleny Abakanowicz
14.00 Oprowadzanie kuratorskie po wystawie Magdaleny Abakanowicz
19.00 - 23.00 Widowisko świetlne w Ogrodach Królewskich
29 września - 5 października
Widowisko świetlne w Ogrodach Królewskich
codziennie w godzinach: 19:00 - 23:00, ostatnie wejście o godz. 22:45