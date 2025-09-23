Królewska rezydencja w nowej odsłonie: dialog historii ze współczesnością, artystyczne rezydencje i widowisko świetlne w ogrodach – tak zapowiada się trzecia edycja festiwalu „Wawel jest Wasz!”, która już 26–28 września 2025 roku zaprosi wszystkich miłośników sztuki i dziedzictwa do wspólnego odkrywania zamku na nowo.

/ Materiał prasowy /

Zamek Królewski na Wawelu od wieków fascynuje, inspiruje i przyciąga. Teraz, dzięki festiwalowi "Wawel jest Wasz!", ta historyczna rezydencja po raz kolejny staje się miejscem spotkania dawnych tradycji z nowoczesnością. Trzecia edycja wydarzenia skupi się na idei artystycznej rezydencji - zarówno w wymiarze historycznym, jak i współczesnym. Przez trzy dni artyści, badacze i miłośnicy sztuki będą mogli wspólnie odkrywać nowe znaczenia i interpretacje królewskich wnętrz.

Organizatorzy podkreślają, że Wawel od zawsze był przestrzenią mecenatu, w której królowały sztuka i kultura. Dziś zamkowe komnaty znowu tętnią życiem, otwierając się na twórców i pasjonatów, którzy chcą spojrzeć na dziedzictwo z nowej perspektywy.

Nowe narracje, świeże spojrzenie

Sercem festiwalu będą działania zaproszonych artystów-rezydentów. Ich celem będzie twórcza reinterpretacja wawelskich historii i architektury - od zapomnianych opowieści po zupełnie nowe formy artystycznego wyrazu. Efekty ich pracy będzie można zobaczyć podczas wydarzenia, które podkreśli, że Wawel to nie tylko symbol przeszłości, ale także miejsce pulsujące energią współczesnej sztuki.

Na uczestników czekają także zapowiedzi nadchodzących wystaw: już w październiku 2025 roku w zamku pojawią się dzieła Magdaleny Abakanowicz, artystyczna interwencja Opałki oraz ekspozycja "A może by coś innego?". To wydarzenia, które na stałe wpiszą Wawel w mapę najważniejszych miejsc dialogu sztuki współczesnej z dziedzictwem narodowym.

Konferencja: współczesność w muzeach i rezydencjach

Integralną częścią festiwalu będzie specjalna konferencja poświęcona roli sztuki współczesnej w przestrzeniach muzeów i królewskich rezydencji. To okazja do wymiany myśli pomiędzy badaczami, muzealnikami i artystami o tym, jak współczesne działania mogą wzbogacić i ożywić historyczne dziedzictwo. Konferencja ma być impulsem do dalszych działań i inspiracją dla wszystkich, którzy wierzą w siłę dialogu tradycji z nowoczesnością.

Magiczny wieczór w ogrodach - widowisko świetlne

Jedną z największych atrakcji tegorocznej edycji będzie widowisko świetlne w Ogrodach Królewskich. Od 19:00 do 23:00 zwiedzający będą mogli wyruszyć w niezwykłą, wieczorną podróż przez zmysły. Ogrody i dziedziniec arkadowy zamku ożyją dzięki nowoczesnym iluminacjom, tunelom świetlnym i grze kolorów. To nie tylko pokaz, ale prawdziwe doświadczenie - przestrzeń, w której światło podkreśla piękno przyrody i architektury, a każdy krok przynosi nowe wrażenia.

PROGRAM FESTIWALU

PIĄTEK, 26 września

12.00 - 17.30 Artist talk

12.00 - 12.30 Anna Orska

12.30 - 13.00 Joanna Hawrot

13.30 - 14.00 Alicja Śmietana

14.00 - 14.30 Wspólne rozmowy

14.30 Networking

19.00 - 20.00 Noc z Ambientem

20:00 - 22:00 Silent Disco

19.00 - 23.00 Widowisko świetlne w Ogrodach Królewskich



SOBOTA, 27 września

12.00 - 17.00 Anna Orska: Biżuteria jako wspomnienie. Warsztat tworzenia z historii

12.00 - 17.00 Joanna Hawrot: Obraz jako źródło. Ciało jako medium. Warsztat

12.00 - 17.00 Alicja Śmietana. Warsztat słuchania. Dźwięk jako spotkanie

20.00 - 21.00 Performance "Próg Ciszy"

19.00 - 23.00 Widowisko świetlne w Ogrodach Królewskich



NIEDZIELA, 28 września

11.00 Oprowadzanie kuratorskie po wystawie Magdaleny Abakanowicz

14.00 Oprowadzanie kuratorskie po wystawie Magdaleny Abakanowicz

19.00 - 23.00 Widowisko świetlne w Ogrodach Królewskich



29 września - 5 października

Widowisko świetlne w Ogrodach Królewskich

codziennie w godzinach: 19:00 - 23:00, ostatnie wejście o godz. 22:45