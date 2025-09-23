Królewska rezydencja w nowej odsłonie: dialog historii ze współczesnością, artystyczne rezydencje i widowisko świetlne w ogrodach – tak zapowiada się trzecia edycja festiwalu „Wawel jest Wasz!”, która już 26–28 września 2025 roku zaprosi wszystkich miłośników sztuki i dziedzictwa do wspólnego odkrywania zamku na nowo.

Zamek Królewski na Wawelu od wieków fascynuje, inspiruje i przyciąga. Teraz, dzięki festiwalowi "Wawel jest Wasz!", ta historyczna rezydencja po raz kolejny staje się miejscem spotkania dawnych tradycji z nowoczesnością. Trzecia edycja wydarzenia skupi się na idei artystycznej rezydencji - zarówno w wymiarze historycznym, jak i współczesnym. Przez trzy dni artyści, badacze i miłośnicy sztuki będą mogli wspólnie odkrywać nowe znaczenia i interpretacje królewskich wnętrz.

Organizatorzy podkreślają, że Wawel od zawsze był przestrzenią mecenatu, w której królowały sztuka i kultura. Dziś zamkowe komnaty znowu tętnią życiem, otwierając się na twórców i pasjonatów, którzy chcą spojrzeć na dziedzictwo z nowej perspektywy.

Nowe narracje, świeże spojrzenie

Sercem festiwalu będą działania zaproszonych artystów-rezydentów. Ich celem będzie twórcza reinterpretacja wawelskich historii i architektury - od zapomnianych opowieści po zupełnie nowe formy artystycznego wyrazu. Efekty ich pracy będzie można zobaczyć podczas wydarzenia, które podkreśli, że Wawel to nie tylko symbol przeszłości, ale także miejsce pulsujące energią współczesnej sztuki.

Na uczestników czekają także zapowiedzi nadchodzących wystaw: już w październiku 2025 roku w zamku pojawią się dzieła Magdaleny Abakanowicz, artystyczna interwencja Opałki oraz ekspozycja "A może by coś innego?". To wydarzenia, które na stałe wpiszą Wawel w mapę najważniejszych miejsc dialogu sztuki współczesnej z dziedzictwem narodowym.

Konferencja: współczesność w muzeach i rezydencjach

Integralną częścią festiwalu będzie specjalna konferencja poświęcona roli sztuki współczesnej w przestrzeniach muzeów i królewskich rezydencji. To okazja do wymiany myśli pomiędzy badaczami, muzealnikami i artystami o tym, jak współczesne działania mogą wzbogacić i ożywić historyczne dziedzictwo. Konferencja ma być impulsem do dalszych działań i inspiracją dla wszystkich, którzy wierzą w siłę dialogu tradycji z nowoczesnością.

Magiczny wieczór w ogrodach - widowisko świetlne

Jedną z największych atrakcji tegorocznej edycji będzie widowisko świetlne w Ogrodach Królewskich. Od 19:00 do 23:00 zwiedzający będą mogli wyruszyć w niezwykłą, wieczorną podróż przez zmysły. Ogrody i dziedziniec arkadowy zamku ożyją dzięki nowoczesnym iluminacjom, tunelom świetlnym i grze kolorów. To nie tylko pokaz, ale prawdziwe doświadczenie - przestrzeń, w której światło podkreśla piękno przyrody i architektury, a każdy krok przynosi nowe wrażenia. 

PROGRAM FESTIWALU

PIĄTEK, 26 września 

12.00 - 17.30 Artist talk  
12.00 - 12.30 Anna Orska  
12.30 - 13.00 Joanna Hawrot  
13.30 - 14.00 Alicja Śmietana 
14.00 - 14.30 Wspólne rozmowy  
14.30 Networking  
19.00 - 20.00 Noc z Ambientem 
20:00 - 22:00 Silent Disco 
19.00 - 23.00 Widowisko świetlne w Ogrodach Królewskich  
 
SOBOTA, 27 września 

12.00 - 17.00 Anna Orska: Biżuteria jako wspomnienie. Warsztat tworzenia z historii 
12.00 - 17.00 Joanna Hawrot: Obraz jako źródło. Ciało jako medium. Warsztat 
12.00 - 17.00 Alicja Śmietana. Warsztat słuchania. Dźwięk jako spotkanie 
20.00 - 21.00 Performance "Próg Ciszy"  
19.00 - 23.00 Widowisko świetlne w Ogrodach Królewskich 
 
NIEDZIELA, 28 września 

11.00 Oprowadzanie kuratorskie po wystawie Magdaleny Abakanowicz 
14.00 Oprowadzanie kuratorskie po wystawie Magdaleny Abakanowicz 
19.00 - 23.00 Widowisko świetlne w Ogrodach Królewskich

29 września - 5 października
Widowisko świetlne w Ogrodach Królewskich
codziennie w godzinach: 19:00 - 23:00, ostatnie wejście o godz. 22:45