Włoska policja przeprowadziła spektakularną operację wymierzoną w jedno z najpotężniejszych ugrupowań mafijnych we Włoszech. Jednostka karabinierów zatrzymała aż 26 osób powiązanych z klanem Piromalli, w tym samego 80-letniego bossa, legendarnego Pino Piromalliego, znanego jako „Facciazza”. ‘Ndrangheta to jedna z najbogatszych i najgroźniejszych mafii Europy.

Wielka obława na kalabryjską mafię: 80-letni boss “Facciazza” Pino Piromalliego znów za kratami / Shutterstock

Poranna akcja w Kalabrii już teraz określana jest jako jeden z największych sukcesów włoskich służb antymafijnych ostatnich lat. Specjalna jednostka karabinierów uderzyła w rdzeń klanu Piromalli - jednego z filarów 'Ndranghety. Funkcjonariusze zatrzymali 26 osób, w tym samego Pino Piromalliego, znanego światu przestępczemu jako "Facciazza" albo "Sfregiato" - "Blizna".

80-letni boss, który przez dziesięciolecia był symbolem mafijnej potęgi, został zatrzymany w starej farmie przerobionej na nowoczesny bunkier. Jak podkreślają śledczy, miejsce to było wyposażone w zaawansowany system elektroniczny, a sam boss mimo wieku nie stracił ani autorytetu, ani kontroli nad swoim klanem.

Piromalli - legenda mafii i kluczowa postać śledztwa

Pino Piromalli to postać legendarna w świecie włoskiej mafii. Po raz pierwszy został aresztowany w 1999 roku, po sześciu latach ukrywania się przed wymiarem sprawiedliwości. Sąd skazał go na 22 lata więzienia w surowym reżimie, zarezerwowanym dla najgroźniejszych przestępców. Wyszedł na wolność w 2021 roku, a według śledczych, od tego momentu klan Piromalli zaczął ponownie rosnąć w siłę.

"Działalność przestępcza historycznego szefa nie ucierpiała w najmniejszym stopniu na skutek długiego pobytu w więzieniu" - podkreślają funkcjonariusze wydziału antymafijnego regionu Kalabria.

Mimo specjalnego nadzoru Piromalli miał ponownie przejąć stery klanu i zjednoczyć jego członków, czyniąc go jednym z najbardziej budzących postrach ugrupowań w strukturze 'Ndranghety.

Zarzuty: mafia, wymuszenia, pranie brudnych pieniędzy

Lista zarzutów wobec zatrzymanych jest długa. Prokuratura zarzuca im przynależność do zorganizowanej grupy przestępczej o charakterze mafijnym, wymuszenia, pranie pieniędzy, nielegalne posiadanie broni i amunicji, utrudnianie licytacji, pomocnictwo oraz oszukańcze przeniesienie majątku. Wszystko to, jak podkreślają śledczy, odbywało się z użyciem brutalnych metod mafijnych.

"Odtworzyliśmy całą strukturę i działalność przestępczą klanu" - informują śledczy w oficjalnym komunikacie.

'Ndrangheta - najgroźniejsza mafia Europy

'Ndrangheta z Kalabrii, obok Camorry z Neapolu i Cosa Nostry z Sycylii, jest jedną z trzech największych włoskich organizacji mafijnych. To jednak ona zdobyła w ostatnich latach pozycję lidera, przejmując kontrolę nad większością europejskiego handlu kokainą. Szacuje się, że roczne zyski mafii sięgają kilku miliardów euro, a jej macki sięgają daleko poza granice Włoch - m.in. do Niemiec i innych krajów Europy.

Organizacja nie ogranicza się jednak do handlu narkotykami. Zajmuje się także handlem bronią, praniem pieniędzy, wymuszeniami i korupcją, a także oszukańczym przejmowaniem majątków i udziałem w przetargach publicznych. Skala jej działalności czyni ją najgroźniejszą i najtrudniejszą do rozbicia strukturą przestępczą na Starym Kontynencie.