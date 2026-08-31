Śmiertelny wypadek w Małopolsce. Ciężarówka zderzyła się z autem osobowym

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Jedna osoba zginęła w zderzeniu samochodu osobowego z ciężarówką w Książnicach Wielkich na drodze krajowej numer 79 w Małopolsce.

Do zderzenia auta osobowego z ciężarowym doszło w poniedziałkowe popołudnie na DK 79 w w Książnicach Wielkich w powiecie proszowickim.

Trasa jest zablokowana, lądował tam śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Niestety, jedna osoba zginęła.

Śmiertelny wypadek w Książnicach Wielkich. Fot. KW PSP w Krakowie. / materiały udostępnione