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Śmiertelny wypadek w Małopolsce. Ciężarówka zderzyła się z autem osobowym

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 31 sierpnia (17:16)

Jedna osoba zginęła w zderzeniu samochodu osobowego z ciężarówką w Książnicach Wielkich na drodze krajowej numer 79 w Małopolsce.

Śmiertelny wypadek w Małopolsce. Ciężarówka zderzyła się z autem osobowym
Wypadek w Ksiażnichach Wielkich. Fot. Komenda Wojewódzka PSP w Krakowie /materiały udostępnione

Do zderzenia auta osobowego z ciężarowym doszło w poniedziałkowe popołudnie na DK 79 w w Książnicach Wielkich w powiecie proszowickim.

Trasa jest zablokowana, lądował tam śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. 

Niestety, jedna osoba zginęła.

 


Źródło: RMF24
Tagi: śmiertelny wypadek
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