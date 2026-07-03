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Metropolita krakowski kardynał Grzegorz Ryś powołał specjalną komisję, która zajmie się badaniem przypadków wykorzystywania seksualnego dorosłych w sytuacji bezbronności lub zależności na terenie archidiecezji krakowskiej. Prace obejmą okres od 1945 roku, a efektem ma być raport z rekomendacjami dotyczącymi ochrony osób narażonych na nadużycia.

W piątek ogłoszono powołanie komisji „Wysłuchanie i wyjaśnienie”, której zadaniem będzie zbadanie zjawiska wykorzystywania seksualnego dorosłych w sytuacjach bezbronności lub zależności w Kościele instytucjonalnym na terenie archidiecezji krakowskiej. Inicjatywa ta ma na celu przede wszystkim wsparcie osób skrzywdzonych, które do tej pory nie miały możliwości uzyskania pomocy lub wyjaśnienia swoich spraw.

Prace obejmą archiwa od 1945 roku

Komisja skoncentruje się na analizie dokumentów archiwalnych, w tym tych przechowywanych w Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie. Szczególną uwagę poświęci sprawom, które nie mogły być dotąd wyjaśnione z powodów formalnych, takich jak śmierć osoby obwinionej czy przedawnienie. Działania komisji mają charakter historyczny, ale będą prowadzone z uwzględnieniem wiedzy psychologicznej oraz obowiązujących norm prawnych i kanonicznych.

W skład komisji weszli eksperci z różnych dziedzin: dr Marek Lasota (przewodniczący), dr Aleksandra Brzemia-Bonarek, dr Jacek Prusak SJ oraz Piotr Litka. Zespół będzie miał możliwość konsultowania się ze specjalistami z innych dziedzin naukowych. Metropolita krakowski zapewnił komisji pełny dostęp do materiałów archiwalnych oraz zagwarantował brak ingerencji w jej prace i ustalenia.

Raport i rekomendacje na przyszłość

Efektem pracy komisji ma być szczegółowy raport, który zostanie przekazany metropolicie krakowskiemu. Dokument ten będzie zawierał opis ustaleń oraz rekomendacje dotyczące dalszych działań mających na celu wzmocnienie ochrony osób w sytuacji bezbronności i zależności. Zgodnie z zapowiedziami, treść raportu zostanie podana do publicznej wiadomości z zachowaniem zasad ochrony danych i bezpieczeństwa osób pokrzywdzonych.

Na początkowym etapie działalności komisja skupi się na opracowaniu własnej metodologii działania oraz sposobów kontaktu z osobami skrzywdzonymi. Prace zespołu mają być prowadzone niezależnie, a ich celem jest nie tylko wyjaśnienie przeszłych nadużyć, ale także zapobieganie podobnym sytuacjom w przyszłości.