Skandal na lotnisku w Maladze. Polak usłyszał zarzuty za znieważenie Ukrainek

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Policjanci z Krakowa pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza prowadzą postępowanie w sprawie incydentu, do którego doszło na lotnisku w Maladze. Dwie obywatelki Ukrainy złożyły zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa na tle narodowościowym. 25-letni mieszkaniec powiatu wielickiego usłyszał już zarzuty.

Incydent na hiszpańskim lotnisku

Do zdarzenia doszło 28 lipca na terenie portu lotniczego w Maladze. Według zgromadzonych informacji, podczas podróży z Krakowa do Malagi doszło do incydentu, w trakcie którego dwie obywatelki Ukrainy zostały znieważone.

Po powrocie do Polski kobiety zgłosiły sprawę odpowiednim służbom. Policjanci zabezpieczyli materiał dowodowy, w tym nagranie video z zajścia, które pozwoliło na ustalenie tożsamości osób biorących udział w incydencie.

Zarzuty dla 25-latka z powiatu wielickiego

Policjanci ustalili, że sprawcą miał być 25-letni mieszkaniec powiatu wielickiego. Mężczyzna po powrocie do kraju został przesłuchany i usłyszał zarzuty.

Mężczyzna po powrocie do Polski usłyszał zarzuty dotyczące publicznego znieważenia osoby z powodu jej przynależności narodowej oraz zmuszania innej osoby do określonego zachowania - informuje krakowska policja.

Warto podkreślić, że polskie przepisy karne mogą mieć zastosowanie również do obywatela Polski, który dopuścił się przestępstwa poza granicami kraju. Warunkiem jest jednak, aby czyn był uznawany za przestępstwo także w państwie, w którym do niego doszło.

Nadzór nad postępowaniem sprawuje Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, która zajmuje się między innymi sprawami dotyczącymi przestępstw z nienawiści.