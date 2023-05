Małą sarenkę, która prawdopodobnie dopiero co przyszła na świat, znalazła przy ulicy Podgórki mieszkanka Krakowa. Strażnicy miejscy przekazali zwierzę pod opiekę specjalistów.

Młoda sarenka / Straż Miejska w Krakowie / Facebook

Maleństwo leżało na jezdni.

Kobieta, która do nas zadzwoniła zabrała sarenkę na pobocze i tam czuwała przy niej, razem z towarzyszącym jej chłopcem. Zwierzę było jeszcze niesamodzielne i nieporadne. Nasza interwencja ograniczyła się do przekazania go specjalistom - powiedziała RMF Edyta Ćwiklik ze Straży Miejskiej w Krakowie.

Według fachowców sarenka najprawdopodobniej przyszła na świat tego samego dnia. Trafiła do ośrodka dla dzikich zwierząt na obserwację.

Wiosną w lasach można napotkać ukryte w trawie młode sarny, jelenie czy zające. Leśnicy ostrzegają, by nie zbliżać się do nich i nie zabierać ich z lasu. Dotykając młode zwierzę, szkodzimy mu. Przechodzi naszym zapachem, który potem odstrasza jego naturalnych opiekunów. W tym wypadku interwencja była jednak uzasadniona, bo młoda sarna leżała na jezdni.