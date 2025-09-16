Już 21 września o godzinie 10:30 Kraków zamieni się w arenę sportowych emocji. Wszystko za sprawą 18. PKO Biegu Trzech Kopców – unikalnych Międzynarodowych Otwartych Mistrzostw Krakowa w Biegu Górskim. Limit 3500 uczestników został osiągnięty, a lista startowa zamknięta. To jasny sygnał: mieszkańcy i goście stolicy Małopolski kochają biegać i nie boją się wyzwań! Co sprawia, że ten bieg cieszy się tak wielką popularnością? Sprawdzamy!

/ Materiał prasowy /

Nowa energia na krakowskiej scenie biegowej

Tegoroczna edycja Biegu Trzech Kopców to nie tylko sportowa tradycja, lecz także powiew świeżości. W organizację wydarzenia zaangażowała się nowopowstała grupa biegowa STO₂, która połączyła siły z doświadczonym zespołem Cracovia Maratonu. Efekt? Nowa jakość, jeszcze więcej sportowych inicjatyw i inspiracji dla wszystkich, którzy chcą ruszyć się z kanapy.

Poprzez podobne inicjatywy chcę pokazać, że sportem można się bawić i dzięki tej zabawie zachęcać ludzi do ruchu. Bieganie to sport bardzo społeczny. Pozwala na poznawanie innych osób, wychodzenie do ludzi. Znacząco wpływa na dobrostan psychiczny, czego sama jestem doskonałym przykładem. Robię to, łącząc swoje największe pasje. Najlepszą nagrodą zawsze dla mnie jest uśmiech innych ludzi i słowa, że ktoś dzięki mnie zaczął uprawiać sport - mówi Aleksandra Bazułka, organizatorka wydarzenia i założycielka STO₂.

Trasa pełna wyzwań i niezwykłych widoków

Trasa Biegu Trzech Kopców to prawdziwa perełka wśród biegów górskich. Ponad 13 kilometrów pomiędzy trzema krakowskimi kopcami - Krakusa, Kościuszki i Piłsudskiego - prowadzi przez malownicze zakątki miasta. Prawie jedna czwarta dystansu to ścieżki o nieutwardzonej nawierzchni, a różnica poziomów wynosi około 160 metrów.

Nie bez powodu bieg ten został zaklasyfikowany jako "anglosaski" - trasa raz pnie się w górę, raz opada w dół, co odróżnia ją od typowo "alpejskich" biegów, gdzie przewyższenia prowadzą głównie w jednym kierunku. To wyzwanie nie tylko dla nóg, ale i głowy!

Bieg Trzech Kopców to jedyny w Polsce bieg górski, który przebiega przez centrum dużego miasta. Uczestnicy nie tylko rywalizują na trasie, ale też podziwiają zabytki, nowoczesną infrastrukturę i naturalne piękno Krakowa. To doskonała okazja, by zobaczyć miasto z zupełnie innej perspektywy.

Rekordowe zainteresowanie i sportowa rywalizacja

W ubiegłym roku na mecie zameldowały się aż 3133 osoby, ustanawiając nowy rekord frekwencji. Poprzedni - z 2019 roku - wynosił 2971 ukończonych biegów. Tegoroczny limit miejsc został wyczerpany jeszcze przed startem, co świadczy o ogromnej popularności wydarzenia.

Organizatorzy apelują do zgłoszonych uczestników, by na bieżąco śledzili stronę internetową www.biegtrzechkopcow.pl, gdzie pojawiają się najnowsze informacje i szczegóły organizacyjne.