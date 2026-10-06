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Pożar w szpitalu Rydygiera w Krakowie. Ewakuowano pacjentów

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Dziesięć osób zostało poszkodowanych w wyniku pożaru, do którego doszło w nocy w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera na osiedlu Złotej Jesieni w krakowskiej Nowej Hucie. Ogień pojawił się około godziny 1:00 w nocy na oddziale wewnętrznym placówki. W momencie wybuchu pożaru na oddziale przebywało 38 pacjentów.