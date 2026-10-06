Pożar w szpitalu Rydygiera w Krakowie. Ewakuowano pacjentów

Jak przekazał RMF FM kapitan Hubert Ciepły, rzecznik Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, akcja ratownicza przebiegła bardzo sprawnie.
Pierwsze działania podjęły pielęgniarki, które w warunkach silnego zadymienia rozpoczęły ewakuację pacjentów. Około 10 łóżek został wywiezione na korytarz. Pozostałych pacjentów ewakuowali strażacy - powiedział kapitan Hubert Ciepły, rzecznik prasowy Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.
Na miejscu przez całą noc pracowały liczne zastępy straży pożarnej, pogotowie ratunkowe oraz policja.
Przyczyny pożaru na razie nie są znane.