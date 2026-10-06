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Pożar w szpitalu Rydygiera w Krakowie. Ewakuowano pacjentów

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 6 października (05:53)

Dziesięć osób zostało poszkodowanych w wyniku pożaru, do którego doszło w nocy w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera na osiedlu Złotej Jesieni w krakowskiej Nowej Hucie. Ogień pojawił się około godziny 1:00 w nocy na oddziale wewnętrznym placówki. W momencie wybuchu pożaru na oddziale przebywało 38 pacjentów.

Pożar w szpitalu Rydygiera w Krakowie. Ewakuowano pacjentów
Zdjęcie ilustracyjne. /Shutterstock

Jak przekazał RMF FM kapitan Hubert Ciepły, rzecznik Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, akcja ratownicza przebiegła bardzo sprawnie.

Pierwsze działania podjęły pielęgniarki, które w warunkach silnego zadymienia rozpoczęły ewakuację pacjentów. Około 10 łóżek został wywiezione na korytarz. Pozostałych pacjentów ewakuowali strażacy - powiedział kapitan  Hubert Ciepły, rzecznik prasowy Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

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Na miejscu przez całą noc pracowały liczne zastępy straży pożarnej, pogotowie ratunkowe oraz policja. 

Przyczyny pożaru na razie nie są znane.


Źródło: RMF FM
Tagi: pożary
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