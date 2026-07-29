Poranne korki na zakopiance po nocnym wypadku. Zderzyły się dwa tiry

RMF24

Na zakopiance - drodze krajowej nr 7 w Mogilanach - występują korki. To pokłosie nocnego zdarzenia drogowego z udziałem dwóch samochodów ciężarowych. Kierowca jednego z tirów był zakleszczony w pojeździe. Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Nocny wypadek i poranne korki na zakopiance

Na zakopiance w nocy z wtorku na środę doszło do zderzenia dwóch samochodów ciężarowych. Jeden z kierowców był zakleszczony w pojeździe, służby musiały użyć narzędzi hydraulicznych. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR, który przetransportował poszkodowanego do szpitala.

Strażacy usunęli skutki zdarzenia, neutralizując rozlane płyny eksploatacyjne oraz przygotowując jezdnię do bezpiecznego wznowienia ruchu, jednak jeszcze o poranku występują korki.

Apelujemy do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności, utrzymywanie bezpiecznego odstępu od poprzedzających pojazdów oraz stosowanie się do poleceń służb pracujących jeszcze na miejscu zdarzenia - poinformowała Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza w Skawinie.

fot. Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza w Skawinie / Straż pożarna

fot. Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza w Skawinie / Straż pożarna

fot. Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza w Skawinie

fot. Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza w Skawinie