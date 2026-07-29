Jest kolejny polityczny transfer do „Rozwój Plus” Morawieckiego

Kolejny poseł PiS dołącza do Mateusza Morawieckiego
Poseł Prawa i Sprawiedliwości Piotr Uściński przechodzi do stowarzyszenia „Rozwój Plus”. Poinformował o tym dziś o poranku na platformie X. 49-letni urodzony w Warszawie polityk jest absolwentem elektroniki na Politechnice Warszawskiej oraz studiów podyplomowych z zakresu nauk o zarządzaniu i psychologii biznesu. W rządzie Mateusza Morawieckiego, w latach 2021-2023, był sekretarzem stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii.
Już nie „czterdzieści i cztery”. Członków będzie więcej
Do stowarzyszenia „Rozwój Plus” należą na razie oficjalnie:
1. Mateusz Morawiecki - Prezes Stowarzyszenia
2. Marcin Horała - Wiceprezes
3. Izabela Antos - Skarbnik
4. Michał Dworczyk - Sekretarz
5. Paweł Jabłoński - Członek Zarządu
6. Piotr Müller - Komisja Rewizyjna
7. Krzysztof Szczucki - Komisja Rewizyjna
8. Włodzimierz Bernacki - Senator RP
9. Waldemar Buda - Poseł do Parlamentu Europejskiego
10. Anna Baluch - Poseł na Sejm RP
11. Ryszard Bartosik - Poseł na Sejm RP
12. Zbigniew Chmielowiec - Poseł na Sejm RP
13. Anna Ewa Cicholska - Poseł na Sejm RP
14. Janusz Cieszyński - Sąd Koleżeński
15. Michał Cieślak - Poseł na Sejm RP
16. Elżbieta Duda - Poseł na Sejm RP
17. Robert Gontarz - Poseł na Sejm RP
18. Marcin Gwóźdź - Poseł na Sejm RP
19. Fryderyk Sylwester Kapinos - Poseł na Sejm RP
20. Łukasz Kmita - Poseł na Sejm RP
21. Maria Koc - Poseł na Sejm RP
22. Wiesław Krajewski - Poseł na Sejm RP
23. Andrzej Kryj - Poseł na Sejm RP
24. Krzysztof Kubów - Sąd Koleżeński
25. Anna Kwiecień - Poseł na Sejm RP
26. Krzysztof Lipiec - Poseł na Sejm RP
27. Marzena Anna Machałek - Poseł na Sejm RP
28. Grzegorz Macko - Poseł na Sejm RP
29. Monika Pawłowska - Poseł na Sejm RP
30. Grzegorz Puda - Poseł na Sejm RP
31. Paweł Rychlik - Poseł na Sejm RP
32. Olga Ewa Semeniuk-Patkowska - Poseł na Sejm RP
33. Łukasz Schreiber - Poseł na Sejm RP
34. Sławomir Skwarek - Poseł na Sejm RP
35. Mirosława Stachowiak-Różecka - Poseł na Sejm RP
36. Szymon Szynkowski vel Sęk - Poseł na Sejm RP
37. Ryszard Terlecki - Poseł na Sejm RP
38. Włodzimierz Tomaszewski - Poseł na Sejm RP
39. Sylwester Tułajew - Poseł na Sejm RP
40. Wojciech Michał Zubowski - Poseł na Sejm RP
41. Ireneusz Zyska - Poseł na Sejm RP
42. Andrzej Gut-Mostowy - Poseł na Sejm RP
43. Marek Jakubiak - Poseł na Sejm RP
44. Agnieszka Ścigaj - Poseł na Sejm RP
Powolna operacja odcinania tlenu?
Wczoraj rzecznik PiS Rafał Bochenek poinformował, że Komitet Polityczny PiS zatwierdził listę osób, które nie złożyły w wymaganym terminie właściwego oświadczenia o braku przynależności do stowarzyszeń. To właśnie 44 osoby, ale jak powiedział - nie tylko związane ze stowarzyszeniem Morawieckiego „Rozwój Plus”, lecz również takie, które złożyły oświadczenie na niewłaściwym formularzu.
Bochenek poinformował, że po zatwierdzeniu listy przez Komitet Polityczny, sprawa, zgodnie ze statutem partii, przekazana została do rzecznika dyscypliny partyjnej, który będzie zajmował się każdym przypadkiem indywidualnie, dopełniając procedury formalno-prawnej.