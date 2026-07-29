Jest kolejny polityczny transfer do „Rozwój Plus” Morawieckiego

RMF24

„Chcę, aby Polska wróciła na tory rozwoju, takiego rozwoju, jaki był stymulowany przez rząd zjednoczonej prawicy Mateusza Morawieckiego. Dlatego dołączę do 'Rozwój Plus'. Czołem Wielkiej Polsce!” - poinformował poseł PiS Piotr Uściński. W rządzie Morawieckiego, w latach 2021-2023, był sekretarzem stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii.

Kolejny poseł PiS dołącza do Mateusza Morawieckiego

Poseł Prawa i Sprawiedliwości Piotr Uściński przechodzi do stowarzyszenia „Rozwój Plus”. Poinformował o tym dziś o poranku na platformie X. 49-letni urodzony w Warszawie polityk jest absolwentem elektroniki na Politechnice Warszawskiej oraz studiów podyplomowych z zakresu nauk o zarządzaniu i psychologii biznesu. W rządzie Mateusza Morawieckiego, w latach 2021-2023, był sekretarzem stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii.

Już nie „czterdzieści i cztery”. Członków będzie więcej

Do stowarzyszenia „Rozwój Plus” należą na razie oficjalnie:

1. Mateusz Morawiecki - Prezes Stowarzyszenia

2. Marcin Horała - Wiceprezes

3. Izabela Antos - Skarbnik

4. Michał Dworczyk - Sekretarz

5. Paweł Jabłoński - Członek Zarządu

6. Piotr Müller - Komisja Rewizyjna

7. Krzysztof Szczucki - Komisja Rewizyjna

8. Włodzimierz Bernacki - Senator RP

9. Waldemar Buda - Poseł do Parlamentu Europejskiego

10. Anna Baluch - Poseł na Sejm RP

11. Ryszard Bartosik - Poseł na Sejm RP

12. Zbigniew Chmielowiec - Poseł na Sejm RP

13. Anna Ewa Cicholska - Poseł na Sejm RP

14. Janusz Cieszyński - Sąd Koleżeński

15. Michał Cieślak - Poseł na Sejm RP

16. Elżbieta Duda - Poseł na Sejm RP

17. Robert Gontarz - Poseł na Sejm RP

18. Marcin Gwóźdź - Poseł na Sejm RP

19. Fryderyk Sylwester Kapinos - Poseł na Sejm RP

20. Łukasz Kmita - Poseł na Sejm RP

21. Maria Koc - Poseł na Sejm RP

22. Wiesław Krajewski - Poseł na Sejm RP

23. Andrzej Kryj - Poseł na Sejm RP

24. Krzysztof Kubów - Sąd Koleżeński

25. Anna Kwiecień - Poseł na Sejm RP

26. Krzysztof Lipiec - Poseł na Sejm RP

27. Marzena Anna Machałek - Poseł na Sejm RP

28. Grzegorz Macko - Poseł na Sejm RP

29. Monika Pawłowska - Poseł na Sejm RP

30. Grzegorz Puda - Poseł na Sejm RP

31. Paweł Rychlik - Poseł na Sejm RP

32. Olga Ewa Semeniuk-Patkowska - Poseł na Sejm RP

33. Łukasz Schreiber - Poseł na Sejm RP

34. Sławomir Skwarek - Poseł na Sejm RP

35. Mirosława Stachowiak-Różecka - Poseł na Sejm RP

36. Szymon Szynkowski vel Sęk - Poseł na Sejm RP

37. Ryszard Terlecki - Poseł na Sejm RP

38. Włodzimierz Tomaszewski - Poseł na Sejm RP

39. Sylwester Tułajew - Poseł na Sejm RP

40. Wojciech Michał Zubowski - Poseł na Sejm RP

41. Ireneusz Zyska - Poseł na Sejm RP

42. Andrzej Gut-Mostowy - Poseł na Sejm RP

43. Marek Jakubiak - Poseł na Sejm RP

44. Agnieszka Ścigaj - Poseł na Sejm RP

Powolna operacja odcinania tlenu?

Wczoraj rzecznik PiS Rafał Bochenek poinformował, że Komitet Polityczny PiS zatwierdził listę osób, które nie złożyły w wymaganym terminie właściwego oświadczenia o braku przynależności do stowarzyszeń. To właśnie 44 osoby, ale jak powiedział - nie tylko związane ze stowarzyszeniem Morawieckiego „Rozwój Plus”, lecz również takie, które złożyły oświadczenie na niewłaściwym formularzu.

Bochenek poinformował, że po zatwierdzeniu listy przez Komitet Polityczny, sprawa, zgodnie ze statutem partii, przekazana została do rzecznika dyscypliny partyjnej, który będzie zajmował się każdym przypadkiem indywidualnie, dopełniając procedury formalno-prawnej.

„Odbieram to jako próbę przeciągania tego serialu”. Morawiecki komentuje posiedzenie PiS „To co zostało ogłoszone po komitecie politycznym (PiS) odbieram jako próbę przeciągania tego serialu” – tak Mateusz Morawiecki skomentował to, co zostało ogłoszone po spotkaniu posłów w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości.