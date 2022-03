"Kuchnia zawsze była częścią każdego narodu, a takie akcje pomagają w integracji i zrozumieniu" - mówi konsul generalny Ukrainy w Krakowie Wiaczesław Wojnarowski. W sobotę na Małym Rynku odbędzie się wyjątkowe wydarzenie - "Pomagamy Ukrainie ze smakiem"

Briefing zapowiadający wydarzenie / Józef Polewka / RMF24

Jak poinformował na czwartkowym briefingu prasowym wojewoda małopolski Łukasz Kmita, akcja "Pomagamy Ukrainie ze smakiem" ma związek ze zbliżającymi się świętami wielkanocnymi. Organizatorzy mają nadzieję, że przyczyni się ona do lepszego zrozumienia i integracji Polaków i Ukraińców, po to, żeby "wspólnie razem trzymać kciuki, by wojna się skończyła, a Ukraina była niepodległa".

Chcemy, by stół stał się niejako symbolicznym miejscem polsko-ukraińskiego spotkania, a polsko-ukraińska muzyka pokazała, jak wiele nas łączy - podkreślił wojewoda.

Pomagamy Ukrainie ze smakiem Józef Polewka / RMF24.pl

Produktów będzie można skosztować w zamian za datek wrzucony do puszek. Zebrane w ten sposób fundusze Caritas przeznaczy na pomoc dla mieszkańców kraju ogarniętego wojną.

Wiele potraw powstaje już w stołówce Uniwersytetu Rolniczego (UR) w Krakowie. Rektor uczelni dr hab. Sylwester Tabor poinformował, że 20 osób - głównie pań z Ukrainy, które mieszkają w akademikach UR - lepi pierogi z twarogiem i ziemniakami.

Na Małym Rynku będzie 8 tys. pierogów i ponad 400 litrów barszczu ukraińskiego. Nie zabraknie dań mięsnych, w tym żeberek, i sałat na bazie czerwonych buraków.

Podczas sobotniego wydarzenia uchodźcy będą mogli otrzymać informacje, gdzie mogą uzyskać pomoc, gdzie złożyć wniosek o PESEL i szukać zatrudnienia.

To jest bardzo miły gest wsparcia ze strony województwa małopolskiego i Krakowa, dla moich rodaków w tak trudnej chwili, wojskowej agresji Rosji wobec Ukrainy (...) To jest też dobry moment integracji kulturalnej, bo kuchnia zawsze była integralną częścią każdego narodu - powiedział Wiaczesław Wojnarowski, konsul generalny Ukrainy w Polsce.

Pomagamy Ukrainie ze smakiem Józef Polewka / RMF24

Na Małym Rynku obecne będą m.in. Lasy Państwowe, które przygotowały 2 tys. sadzonek drzew.

Wiceprezydent Krakowa Andrzej Kulig mówiąc o zbliżającej się Wielkanocy zapowiedział, że miasto, wraz z parafią prawosławną, przy ul. Szpitalnej zorganizuje transmisję uroczystości świątecznych - z myślą o obywatelach Ukrainy. "Wierzę, że spotka się to z dobrym odzewem (...). Mieliśmy już takie transmisje, pozytywnie przyjęte. W tych szczególnych dniach będzie to dodatkowa, ważna chwila przeżycia duchowego" - powiedział wiceprezydent.

Wydarzenie "Pomagamy Ukrainie ze smakiem" potrwa od godz. 14:00 do 19:00. Projekt współorganizuje wiele organizacji i instytucji, w tym uczelnie wyższe oraz służby mundurowe.