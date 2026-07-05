Kierowca osobówki nie przeżył zderzenia z busem. Tragedia w Małopolsce

Tragiczny wypadek niedaleko Krakowa
Do tragicznego wypadku doszło w niedzielny poranek na drodze powiatowej nr 1186 w miejscowości Podmiejska Wola w powiecie miechowskim w województwie małopolskim. Samochód osobowy zderzył się tam z busem. Życia ok. 65-letniego kierowcy osobówki nie udało się uratować. Kierowca busa jest ranny.
Po przybyciu na miejsce wypadku strażacy zastali osoby uwięzione w pojazdach. Konieczne było użycie narzędzi hydraulicznych w celu umożliwienia dostępu do poszkodowanych. Na miejscu działa około piętnastu strażaków - państwowej oraz ochotniczych straży pożarnych, a droga powiatowa jest zablokowana - powiedział RMF FM kpt. Hubert Ciepły.
Policja wyjaśnia okoliczności wypadku, apelując o rozsądek, spuszczenie nogi z gazu i zachowanie zasad bezpieczeństwa na drodze. Tylko od początku wakacji w Polsce doszło do 34 wypadków ze skutkiem śmiertelnym.