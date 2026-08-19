Otwarcie nowej kładki nad Wisłą w Krakowie opóźni się

RMF24

Nowa pieszo-rowerowa kładka nad Wisłą w Krakowie, łącząca Kazimierz z Ludwinowem, zostanie otwarta pod koniec września. To oznacza miesiąc opóźnienia. Urząd Miasta Krakowa poinformował w komunikacie o przyczynach przełożonego otwarcia 130-metrowego obiektu.

Otwarcie nowej kładki pieszo-rowerowej Kazimierz-Ludwinów władze Krakowa planowały na koniec sierpnia. Jak poinformował w komunikacie krakowski urząd miasta, w trakcie prac pojawiła się jednak konieczność wykonania dodatkowych elementów związanych m.in. z bezpieczeństwem, infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu. Chodzi m.in. o wykonanie monitoringu wizyjnego kładki i bulwarów w jej bezpośrednim sąsiedztwie, które rekomendował Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UMK.

Krakowski magistrat podał, że konieczne jest też dostosowanie części powstających tras pieszo-rowerowych do istniejącej i planowanej infrastruktury technicznej Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej oraz Polskiej Spółki Gazownictwa. Z kolei w rejonie Bulwaru Inflanckiego, po konsultacji z Małopolską Wojewódzką Konserwator Zabytków, wykonane zostaną prace renowacyjne przy schodach i niszy zabytkowego muru.

Nowa kładka: trzy połączone ze sobą konstrukcje

Kładka Kazimierz–Ludwinów będzie miała ok. 130 m długości, prawie 14 m szerokości. Połączy Bulwar Inflancki pomiędzy ulicami Skawińską a Wietora po stronie Kazimierza z Bulwarem Wołyńskim w pobliżu ulicy Ludwinowskiej i dawnego hotelu Forum.

Obiekt składa się z trzech połączonych ze sobą konstrukcji, tworzonych przez dwa stalowe łuki zamocowane w żelbetowych podporach oraz środkowego pomostu widokowego.

Inwestycja kosztowała ok. 114 mln zł, przy czym 65 mln zł pochodziło z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.