Do 31 maja można zgłaszać swoje drużyny do charytatywnej sztafety biznesowej Poland Business Run 2023. Na liście startowej są już 24 000 biegaczy, którzy w Krakowie i w formule wirtualnej pobiegną dla potrzebujących. Jednym z beneficjentów jest 17-letni Mykola z Ukrainy, który po wybuchu wojny zamieszkał w Polsce i zbiera środki na nowy wózek aktywny.

/ foto: Fundacja Poland Business Run /

W tym roku Poland Business Run odbędzie się 3 września. Na tradycyjne zawody w Krakowie zapisy zostały zakończone z liczbą 9000 uczestników, ale wciąż można dołączyć do sztafety w formule wirtualnej. To opcja, która pozwala na wybór własnej trasy i bieg w dowolnym miejscu, gdziekolwiek będziemy w dniu wydarzenia. Do rywalizacji z aplikacją zgłosiło się do tej pory 14 000 biegaczy, nie tylko z Polski, ale także Wielkiej Brytanii, Norwegii, Belgii, Litwy, Słowacji czy USA.

Bieg ma formułę 5x4 km. Pięciu biegaczy łączy się w zespół, integruje, świetnie bawi i przy okazji pomaga innym. Jednocześnie dystans zawodów, czyli 4 km dla jednego zawodnika, jest przyjazny nawet dla osób, które na co dzień nie biegają. Zawsze powtarzamy, że w tych zawodach tak naprawdę nie chodzi o wynik na mecie, ale o szczytny cel. Niezdecydowanym przypominam, że zapisy dobiegają końca, więc to ostatnia szansa, by jeszcze zarejestrować swoją sztafetę - mówi Marta Hernik, dyrektor zarządzająca w Fundacji Poland Business Run.

W opcji wirtualnej biegacze sami wybierają trasę, którą mogą przebiec, przejść czy przemaszerować z kijkami nordic walking. Uzyskany czas wystarczy zarejestrować za pomocą aplikacji z funkcją GPS, a wyniki przesłać przez stronę organizatora. Natomiast Ci, którzy zdecydowali się na udział w tradycyjnych zawodach, ten sam dystans pokonają na krakowskich Błoniach.

/ foto: Fundacja Poland Business Run /

Do startu w Poland Business Run uczestników niezmiennie od lat zagrzewa hasło: Pobiegniesz - pomożesz! Beneficjentami biegu są osoby po mastektomii oraz z niepełnosprawnościami narządów ruchu.

W tym roku wsparcie otrzyma m.in. 17-letni Mykola, który razem z rodziną wyjechał z Ukrainy, uciekając przed wojną, i zamieszkał w Krakowie. Mykola cierpi na neuropatię rąk i nóg, jest po kilku operacjach stóp, dlatego do poruszania się potrzebuje wózka. W Polsce zaczął rozwijać się sportowo - trenuje paraboks i koszykówkę na wózkach. Dzięki biegaczom otrzyma nowy wózek.

Wsparcie fundacji pomoże mi w zwiększeniu samodzielności, umożliwi kontynuowanie nauki oraz uprawianie sportu - komentuje beneficjent Poland Business Run 2023.

To tylko jedna z wielu historii osób, które zwracają się o pomoc do Fundacji Poland Business Run. Od powstania całej idei pomagania przez bieganie już ponad 850 beneficjentów otrzymało protezy, wózki, rehabilitację i cenne godziny spotkań z psychologami. To, ile osób zyska wsparcie w tym roku, zależy od liczby firm, które zgłoszą się do udziału w wydarzeniu i opłacą udział swoich drużyn.

/ foto: Fundacja Poland Business Run /

Rejestracja sztafet odbywa się poprzez stronę organizatora: www.polandbusinessrun.pl. Zapisy trwają do 31 maja.

Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Poland Business Run. Sponsorami Strategicznymi zostały firmy: UBS, Standard Chartered oraz Enea.