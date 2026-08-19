Od dzisiaj kolejny remont w Krakowie. Kierowcy nie przejadą tędy do końca wakacji

RMF24

Od środy kierowcy w Krakowie muszą przygotować się na spore utrudnienia. Przejazd kolejowo-drogowy na ul. Półłanki zostanie zamknięty na blisko dwa tygodnie. Wszystko z powodu remontu prowadzonego przez PKP PLK. Prace potrwają do końca wakacji, a kierowcy będą musieli korzystać z wyznaczonych objazdów.

W środę (19.08) rusza remont przejazdu kolejowo-drogowego na ul. Półłanki, który będzie prowadzony przez PKP PLK. Przejazd dla samochodów zostanie zamknięty do końca wakacji.

Ruch pieszych i rowerzystów w tym miejscu zostanie utrzymany. Autobusy komunikacji miejskiej będą mogły korzystać z przejazdu w dniach 19-24 sierpnia oraz 29-31 sierpnia.

Objazdy dla kierowców

Dla kierowców przygotowano objazd prowadzący ulicami: Śliwiaka, drogą ekspresową S7 (do węzła A4 Kraków Bieżanów), autostradą A4 (do węzła Wielickiego), Wielicką, Kaimską i Mała Góra.

Na tych trasach można spodziewać się większego natężenia ruchu i korków, zwłaszcza w godzinach szczytu.

Kolejne zamknięcie – utrudnienia także na Łokietka

To niejedyne utrudnienia dla kierowców w Krakowie. Warto przypomnieć, że do 27 sierpnia zamknięty jest również przejazd kolejowo-drogowy na ul. Władysława Łokietka, na odcinku między ul. Opolską a Toniami.

Powodem jest prowadzony przez PKP PLK SA remont nawierzchni kolejowej. Sugerowane objazdy prowadzą przez ul. Opolską, Jasnogórską oraz Gaik.