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Remont przejazdu kolejowego w Krakowie. Miesiąc utrudnień dla kierowców i pasażerów

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 27 lipca (12:25)

Od dzisiaj kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej muszą przygotować się na poważne utrudnienia w Krakowie. Przejazd kolejowo-drogowy w ciągu ul. Władysława Łokietka – na odcinku między ul. Opolską a Toniami – został zamknięty dla ruchu drogowego. Utrudnienia potrwają aż do 27 sierpnia.

Remont przejazdu kolejowego w Krakowie. Miesiąc utrudnień dla kierowców i pasażerów
Fot. ZTP Kraków /Shutterstock

Od poniedziałku (27 lipca) pasażerów komunikacji miejskiej i kierowców czekają spore utrudnienia na Prądniku Białym.  

Przez miesiąc, do 27 sierpnia zamknięty będzie przejazd kolejowy na ul. Władysława Łokietka. 

Powodem zamknięcia są „planowane przez PKP PLK SA roboty utrzymaniowo-naprawcze nawierzchni kolejowej”. 

Prace mają na celu poprawę bezpieczeństwa i komfortu podróżowania, jednak przez najbliższy miesiąc kierowcy będą musieli korzystać z objazdów.

Tymczasowa organizacja ruchu i objazdy

W związku z zamknięciem przejazdu, wprowadzono tymczasową organizację ruchu. 

Kierowcy proszeni są o zwracanie szczególnej uwagi na nowe oznakowanie. Sugerowane objazdy prowadzą ulicami: Opolską, Jasnogórską oraz Gaik. 

Warto zaplanować trasę z wyprzedzeniem, by uniknąć korków.

 

Zmiany w komunikacji miejskiej – nie wszystkie autobusy pojadą

Utrudnienia nie ominą także pasażerów komunikacji miejskiej. Zmiany dotyczą linii autobusowych nr 120, 150, 220, 240 i 290. 

Linie 150, 290 – zostaną zawieszone, natomiast linie 120, 220 i 240 – będą kursować po trasie czasowo zmienionej.

Szczegółowe informacje na temat nowych tras i rozkładów jazdy można znaleźć na stronie Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie.

Źródło: RMF24
Tagi: przejazd kolejowy remont

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