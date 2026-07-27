Remont przejazdu kolejowego w Krakowie. Miesiąc utrudnień dla kierowców i pasażerów

Od poniedziałku (27 lipca) pasażerów komunikacji miejskiej i kierowców czekają spore utrudnienia na Prądniku Białym.
Przez miesiąc, do 27 sierpnia zamknięty będzie przejazd kolejowy na ul. Władysława Łokietka.
Powodem zamknięcia są „planowane przez PKP PLK SA roboty utrzymaniowo-naprawcze nawierzchni kolejowej”.
Prace mają na celu poprawę bezpieczeństwa i komfortu podróżowania, jednak przez najbliższy miesiąc kierowcy będą musieli korzystać z objazdów.
Tymczasowa organizacja ruchu i objazdy
W związku z zamknięciem przejazdu, wprowadzono tymczasową organizację ruchu.
Kierowcy proszeni są o zwracanie szczególnej uwagi na nowe oznakowanie. Sugerowane objazdy prowadzą ulicami: Opolską, Jasnogórską oraz Gaik.
Warto zaplanować trasę z wyprzedzeniem, by uniknąć korków.
Zmiany w komunikacji miejskiej – nie wszystkie autobusy pojadą
Utrudnienia nie ominą także pasażerów komunikacji miejskiej. Zmiany dotyczą linii autobusowych nr 120, 150, 220, 240 i 290.
Linie 150, 290 – zostaną zawieszone, natomiast linie 120, 220 i 240 – będą kursować po trasie czasowo zmienionej.
Szczegółowe informacje na temat nowych tras i rozkładów jazdy można znaleźć na stronie Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie.