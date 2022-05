Kolejne zmiany w organizacji ruchu czekają krakowskich kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej. Od czwartku na ul. Jakubowskiego utrzymany będzie jeden kierunek ruchu ale po drugiej stronie jezdni. W sobotę tramwaje nie pojadą na odcinku „Rondo Grzegórzeckie” – „Starowiślna”.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Od czwartku, 26 maja, prace związane z rozbudową ul. Jakubowskiego przeniosą się na pas po północnej stronie- informuje Zarząd Inwestycji Miejskich. Kierowcy będą mieli do dyspozycji nową nawierzchnię asfaltową położoną na pasie po stronie Szpitala Uniwersyteckiego. Na ul. Jakubowskiego utrzymany będzie jeden kierunek ruchu.

/ Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie / Materiały prasowe

Kierowcy będą mogli dojechać do placówek szpitalnych od strony ulicy Kostaneckiego. Natomiast wyjazd do ul. Wielickiej będzie zapewniony z wykorzystaniem ul. dr Marii Orwid. Ruch pieszych zostanie przełożony na stronę południową ul. Jakubowskiego. Będą też lokalne zawężenia przy dojeździe do Jakubowskiego od strony ul. Kostaneckiego. W rejonie prowadzonych robót obowiązują zakazy zatrzymywania się.

Sobota bez tramwajów na Grzegórzeckiej

W najbliższym czasie zmiany w organizacji ruchu dotkną też pasażerów komunikacji miejskiej. Z powodu trwającej budowy nowego wiaduktu kolejowego nad ulicą Grzegórzecką wyłączone zostanie napięcie w sieci trakcyjnej. To oznacza że w sobotę, 28 maja, zostanie wstrzymany ruch tramwajów na odcinku „Rondo Grzegórzeckie” – „Starowiślna”. Swoje trasy zmienią linie tramwajowe nr 1, 19 i 22.

Zmiany w kursowaniu linii tramwajowych:

nr 1 – będzie kursować po zmienionej trasie: „Wzgórza Krzesławickie” – … – rondo Grzegórzeckie, al. Powstania Warszawskiego, ul. Lubicz, ul. Westerplatte , ul. Dominikańska – … – „Salwator”

– będzie kursować po zmienionej trasie: „Wzgórza Krzesławickie” – … – rondo Grzegórzeckie, , ul. Dominikańska – … – „Salwator” nr 19 – będzie kursować po kolejnej trasie zmienionej: „Borek Fałęcki” – … – przystanek „Starowiślna”, ul. Starowiślna, ul. Westerplatte, ul. Pawia , przystanek „Dworzec Towarowy” – „Bratysławska”

– będzie kursować po kolejnej trasie zmienionej: „Borek Fałęcki” – … – przystanek „Starowiślna”, , przystanek „Dworzec Towarowy” – „Bratysławska” nr 22 – będzie kursować po trasie czasowo zmienionej: „Kopiec Wandy” – … – rondo Grzegórzeckie, al. Powstania Warszawskiego, ul. Lubicz, ul. Westerplatte, ul. Starowiślna, ul. Dietla – … – „Borek Fałęcki”.

Linie autobusowe nr 184 i 605 będą kursować bez zmian.