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Oburzające nagranie znad Wisły. Nastoletni pirat drogowy złapany

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 10 lipca (15:23)

Krakowska policja ustaliła już, kim jest osoba uwieczniona na filmie z bulwarów nad Wisłą, który wywołał burzę w sieci. Nagranie pokazuje, jak tuż obok mężczyzny i dziecka na rowerach z dużą prędkością przejeżdża ktoś na elektrycznym jednośladzie.

Oburzające nagranie znad Wisły. Nastoletni pirat drogowy złapany
Kładka Bernatka i bulwary wiślane w Krakowie (zdj.arch.) /Shutterstock

Niebezpieczny incydent miał miejsce w okolicach popularnej krakowskiej Kładki Bernatka. Film udowadnia, że osoba poruszająca się prawdopodobnie elektrycznym jednośladem potraktowała bulwary jak tor wyścigowy, zupełnie ignorując fakt, że porusza się po nich wielu pieszych i rowerzystów. 

Nagranie z Krakowa rozeszło się w mediach społecznościowych, wywołując gorącą dyskusję. Dotyczyła ona m.in. potrzeby uregulowania zasad dotyczących różnego rodzaju jednośladów, które poruszają się po naszych drogach. To temat powracający co pewien czas - m.in. z powodu rosnącej popularności hulajnóg i rowerów elektrycznych. Kontrowersje budzą także różne motoryzacyjne wynalazki, używane często przez dostawców jedzenia.

Ladowanie posta z Facebooka...

Z dzisiejszego komunikatu policji wynika, że osoba uwieczniona na filmie to 15-latek. Policja podkreśla, że swoim zachowaniem stworzył on zagrożenie dla innych osób. 

Sprawą zajmują się teraz policjanci z Komisariatu I, a będzie ona prowadzona pod kątem art. 98 Kodeksu Wykroczeń, który mówi o tym, że „kto, prowadząc pojazd poza drogą publiczną, strefą zamieszkania lub strefą ruchu, nie zachowuje należytej ostrożności, czym zagraża bezpieczeństwu innej osoby, podlega karze grzywny albo karze nagany” - wyjaśnia Komenda Miejska Policji w Krakowie. 

 

 

Źródło: RMF24
Tagi: Kraków

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