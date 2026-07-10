Oburzające nagranie znad Wisły. Nastoletni pirat drogowy złapany

RMF24

Krakowska policja ustaliła już, kim jest osoba uwieczniona na filmie z bulwarów nad Wisłą, który wywołał burzę w sieci. Nagranie pokazuje, jak tuż obok mężczyzny i dziecka na rowerach z dużą prędkością przejeżdża ktoś na elektrycznym jednośladzie.

Niebezpieczny incydent miał miejsce w okolicach popularnej krakowskiej Kładki Bernatka. Film udowadnia, że osoba poruszająca się prawdopodobnie elektrycznym jednośladem potraktowała bulwary jak tor wyścigowy, zupełnie ignorując fakt, że porusza się po nich wielu pieszych i rowerzystów.

Nagranie z Krakowa rozeszło się w mediach społecznościowych, wywołując gorącą dyskusję. Dotyczyła ona m.in. potrzeby uregulowania zasad dotyczących różnego rodzaju jednośladów, które poruszają się po naszych drogach. To temat powracający co pewien czas - m.in. z powodu rosnącej popularności hulajnóg i rowerów elektrycznych. Kontrowersje budzą także różne motoryzacyjne wynalazki, używane często przez dostawców jedzenia.

Z dzisiejszego komunikatu policji wynika, że osoba uwieczniona na filmie to 15-latek. Policja podkreśla, że swoim zachowaniem stworzył on zagrożenie dla innych osób.