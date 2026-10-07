Nowe połączenia w sezonie zimowym z Krakow Airport. Dokąd można polecieć?

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W sezonie zimowym Ryanair zaoferuje aż 67 tras z lotniska Kraków Airport, w tym cztery nowe połączenia. Przewoźnik zwiększył liczbę samolotów stacjonujących w Krakowie do 16, czyniąc z tego portu swoją największą bazę w Europie Środkowo-Wschodniej. Władze lotniska zapowiadają kolejne inwestycje.

67 tras, w tym cztery nowe zaoferuje w sezonie zimowym linia Ryanair z lotniska Kraków Airport.

67 tras, w tym cztery nowe zaoferuje w sezonie zimowym linia Ryanair z lotniska Kraków Airport. / Shutterstock

Cztery nowe kierunki i więcej lotów

Zbliżający się sezon zimowy będzie rekordowy dla Ryanaira w Krakowie. Przewoźnik ogłosił, że uruchomi cztery nowe połączenia – do Budapesztu, Dubrownika, Rabatu i Wenecji.

Dodatkowo zwiększy częstotliwość lotów na ponad 30 popularnych trasach. Będziemy obsługiwać w sumie 67 tras – zapowiedział Michał Kaczmarzyk, prezes spółki Buzz z grupy Ryanair.

Kraków najważniejszą bazą Ryanaira w regionie

Krakowskie lotnisko stało się kluczowym punktem na mapie Ryanaira w Europie Środkowo-Wschodniej. Obecnie stacjonuje tu 16 samolotów, co czyni tę bazę największą w regionie.

W tym roku przewoźnik planuje obsłużyć około 8 milionów pasażerów z Krakowa, co oznacza wzrost o 13 procent w porównaniu z poprzednim rokiem.

Ryanair rozwija w Krakowie nie tylko siatkę połączeń, ale także zaplecze szkoleniowe. Od września zeszłego roku przy krakowskim lotnisku działa centrum szkoleniowe z zaawansowanymi symulatorami Boeing B737.

Do tej pory przeszkolono tam już ponad 2 tysiące pilotów, członków personelu pokładowego i inżynierów z całej Europy.

Ryanair jest partnerem nie tylko wieloletnim, ale sprawdzonym i solidnym. Ogromny rozwój jego bazy na naszym lotnisku to dla nas też sygnał, żeby myśleć o rozbudowie płyty postojowej dla samolotów – podkreślił Łukasz Strutyński, prezes Kraków Airport.

Kraków Airport z rekordami

Kraków Airport to drugie największe lotnisko w Polsce pod względem liczby obsługiwanych pasażerów i największy port regionalny.

W 2025 roku z usług lotniska skorzystało ponad 13,2 mln osób, a prognozy na ten rok mówią o przekroczeniu 15 milionów pasażerów.

W letnim rozkładzie lotów port oferuje 173 połączenia do 39 krajów, obsługiwane przez 30 linii lotniczych.