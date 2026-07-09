Nocna prohibicja w Krakowie zaostrzona

RMF24

Kraków zaostrza nocną prohibicję. Wydłużony o kilka godzin zakaz sprzedaży alkoholu poza lokalami gastronomicznymi zacznie obowiązywać po wakacjach.

Za wydłużeniem nocnej prohibicji głosowało 27 członków Rady Miasta Krakowa. 2 osoby były przeciw, a 7 wstrzymało się od głosu.

Obecnie zakaz sprzedaży alkoholu poza restauracjami i barami obowiązuje w Krakowie od północy do godz. 5:30. Od 1 września będzie obejmował godziny 22-6.

Nocna prohibicja w Krakowie obowiązuje od 1 lipca 2023 r.

Wszelkie dane, statystyki ze straży miejskiej, z policji wskazują, że obecny zakaz się sprawdził - mówił reporterowi RMF FM Maciejowi Sołtysowi Tomasz Popiołek, dyrektor Wydziału Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa.

„W lipcu 2025 r. liczba interwencji policji związanych ze spożywaniem alkoholu spadła o niemal 70 proc. w porównaniu do lipca 2022 roku (przed wprowadzeniem ograniczenia). W pierwszym roku obowiązywania uchwały (lipiec 2023 – czerwiec 2024 r.) ogólna ilość interwencji policji związanych ze spożywaniem alkoholu spadła o 48,5 proc. w porównaniu do analogicznego okresu, kiedy uchwała nie obowiązywała. Natomiast w drugim roku obowiązywania uchwały (lipiec 2024 – czerwiec 2025 r.) liczba interwencji policji związanych ze spożywaniem alkoholu spadła o 61,8 proc. w porównaniu do analogicznego okresu, kiedy uchwała jeszcze nie obowiązywała (lipiec 2022 – czerwiec 2023 r.)” - wylicza w komunikacie krakowski magistrat.

W jakich miastach obowiązuje nocna prohibicja?

Zakaz nocnej sprzedaży alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych wprowadziło już ponad 200 samorządów. Nocna prohibicja obowiązuje też m.in. w Bydgoszczy, Gdańsku czy Szczecinie.

Niektóre samorządy - m.in. Poznań, Wrocław, Rzeszów, Katowice, Bielsko-Biała, Kielce - ograniczyły sprzedaż alkoholu tylko w śródmieściu, na starówce.



Od początku tego roku nocna prohibicja zaczęła obowiązywać m.in. w Lublinie, Ełku, Opolu i Kole.