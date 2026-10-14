Niezwykły mural w Krakowie. Artystyczny hołd dla Andrzeja Wajdy

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Kraków wzbogaci się o kolejny wyjątkowy akcent artystyczny. Już 20 października na elewacji budynku przy al. Kijowskiej 50 zostanie odsłonięty mural poświęcony Andrzejowi Wajdzie, jednemu z najwybitniejszych reżyserów w historii polskiego kina. To efekt konkursu zorganizowanego w ramach obchodów Roku Andrzeja Wajdy.

Mieszkańcy Krakowa i miłośnicy sztuki już wkrótce będą mogli podziwiać nowy mural, który powstał z myślą o uhonorowaniu dorobku Andrzeja Wajdy. Dzieło autorstwa Bartosza Podlewskiego ozdobi boczną elewację budynku przy al. Kijowskiej 50, wprowadzając do miejskiej przestrzeni wizerunek twórcy, którego filmy na stałe zapisały się w historii polskiej i światowej kinematografii.

Uroczyste odsłonięcie muralu odbędzie się we wtorek, 20 października o godz. 15.00.

Zwycięski projekt konkursowy

Konkurs na mural poświęcony Andrzejowi Wajdzie cieszył się dużym zainteresowaniem – zgłoszono aż 28 projektów, z których 27 zostało poddanych ocenie komisji.

Zwyciężyła koncepcja Bartosza Podlewskiego, która wyróżniła się pomysłowym połączeniem portretu reżysera z jego filmowym dorobkiem. „Andrzej Wajda został przedstawiony w charakterystycznym dla siebie wizerunku, z kamerą, w otoczeniu tytułów wyreżyserowanych filmów” – podkreślają organizatorzy.

Andrzej Wajda bohaterem muralu w Suwałkach. „Jest pewnego rodzaju literaturą” Na ścianie budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Suwałkach odsłonięty został mural upamiętniający Andrzeja Wajdę. Wybitny reżyser i laureat Oscara za całokształt twórczości urodził się właśnie w tym mieście 100 lat temu.

Artystyczny hołd dla mistrza kina

Mural „Wajda czarno na białym” powstał w nowoczesnej, nieszablonowej formie artystycznej. Oszczędna czarno-biała kolorystyka oraz rysunkowa forma nadają mu lekkości i ponadczasowego charakteru. Kompozycja nie tylko nawiązuje do twórczości artysty, ale także w przemyślany sposób wykorzystuje architekturę budynku.

Odsłonięcie muralu to jedno z wydarzeń upamiętniających wybitnego reżysera w ramach obchodów Roku Andrzeja Wajdy.

Nowy akcent artystyczny przypomina o znaczeniu Andrzeja Wajdy dla polskiej kultury oraz jego szczególnych związkach z Krakowem.