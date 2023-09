"Muzeum na wynos" - to nazwa programu edukacyjnego Muzeum Krakowa. Stwarza on możliwość organizacji niecodziennej lekcji historii podczas zajęć w szkole, bibliotece czy domu kultury.

"Muzeum na wynos" / Jacek Skóra / RMF FM

Krakowski muzeum podkreśla, że "jest to program edukacyjny adresowany do nauczycieli i opiekunów oraz uczniów szkół podstawowych, bibliotek, domów kultury a także odbiorców indywidualnych".

W ramach programu "Muzeum na wynos" można wypożyczyć jeden bądź kilka kufrów o różnej tematyce, nawiązującej do podstawy programowej.

Dla niektórych całodniowa wyprawa do muzeum jest niemożliwa, więc to specjalny kuferek przyjdzie do nich - powiedział Jacek Salwiński, wicedyrektor Muzeum Krakowa.

Anna Surma z działu edukacji Muzeum Krakowa dodała, że w kuferku znajdują się elementy związane z kulturą rycerską. Mamy tutaj elementy uzbrojenia - hełm garnczkowy, napierśnik, ostrogi, kordelas, mamy pałatkę rycerską i jeszcze parę innych rzeczy, o których nie powiem - zaznaczyła.

O szczegółach programu "Muzeum na wynos" i ofercie kulturalno-edukacyjnej placówki powiedział reporterowi RMF FM Pawłowi Koniecznemu zastępca dyrektora Muzeum Krakowa Jacek Salwiński: