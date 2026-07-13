Metro w Krakowie to nie fikcja? Urzędnicy właśnie zrobili ważny krok

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Kraków nie porzucił idei budowy metra. Urzędnicy ogłosili właśnie przetarg na opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla tej inwestycji. Dzięki takiej dokumentacji możliwe będzie m.in. ubieganie się o dofinansowanie unijne. Na poniedziałkowej konferencji prasowej, podczas której ogłoszono te informacje, nie pojawił się pełniący funkcję prezydenta Krakowa Stanisław Kracik, który niedawno mówił, że pierwszy realny termin rozpoczęcia budowy metra to lata 2040-2045.

Przystanek kolejowy Kraków-Opatkowice, w tym rejonie ma się kończyć jedna z linii metra. Fot. Andrzej Banaś/Polska Press/East News

Przystanek kolejowy Kraków-Opatkowice, w tym rejonie ma się kończyć jedna z linii metra. Fot. Andrzej Banaś/Polska Press/East News / East News

Przetarg przygotował Zarządu Inwestycji Miejskich. W ramach uruchomionego postępowania mają powstać m.in. dokumenty, analizy i decyzje, które pozwolą przygotować dokumentację potrzebną do ostatecznego opracowania projektu budowlanego oraz budowy metra.

Postępowanie przetargowe obejmuje głównie przygotowanie studium wykonalności, koncepcji technicznej, dokumentów środowiskowych, całoroczną inwentaryzację przyrodniczą, raport oddziaływania na środowisko, program funkcjonalno-użytkowy, analizy wpływu na budynki i drgania, szczegółowe badania geologiczne.

Maria Wojtacha, dyrektor Departamentu Komunalnego w Urzędzie Miasta Krakowa, powiedziała, że wybór wykonawcy i podpisanie umowy powinny nastąpić w pierwszym kwartale 2027 r. W latach 2027–2028 przewidywana jest realizacja podstawowych elementów zamówienia, a w kolejnych latach możliwe będzie uruchomienie etapów objętych prawem opcji.

Konferencja bez Kracika

Na poniedziałkowej konferencji prasowej nie pojawił się, mimo wcześniejszych zapowiedzi urzędu, pełniący funkcję prezydenta miasta Stanisław Kracik. Miał udać się w tym czasie na spotkanie do wojewody małopolskiego.

Pod koniec czerwca Kracik powiedział on dziennikarzom, że - jego zdaniem - pierwszy realny termin rozpoczęcia budowy metra to lata 2040-2045. Plan metra określił też „sierotą”, ponieważ jest rozproszony pomiędzy różnymi jednostkami, jego realizacji nie nadzoruje jeden organ. Według odwołanego z urzędu prezydenta Aleksandra Miszalskiego budowa metra miała rozpocząć się ok. 2030 r.

Metro nadal pozostaje absolutnie strategiczną i główną inwestycją, nad którą obecnie pracujemy infrastrukturalnie – podkreśliła na konferencji prasowej dyrektor Departamentu Komunalnego UMK.

Kraków nie porzuci metra po zmianie władzy?

Dyrektor Wojtacha, zapytana przez dziennikarzy, czy miasto nie porzuca idei budowy metra w związku ze zmianą władzy w mieście, która nastąpi po przedterminowych wyborach, odpowiedziała, że „nie”.

Zwróciła uwagę na dotychczasowe, dwuletnie zaangażowanie wielu osób z różnych wydziałów i jednostek miejskich na rzecz realizacji inwestycji. Podkreśliła konieczność budowy metra w celu usprawnienia transportu miejskiego. Ta inwestycja jest po prostu niezbędna – zaznaczyła.

Odnosząc się do ogłoszonego przetargu na prace przedprojektowe, wyjaśniła, że uzyskanie takiej dokumentacji przedprojektowej jest potrzebne do uzyskania finansowania zewnętrznego, w tym środków z nowej perspektywy unijnej 2028–2034.

Obecnie miasto ma w swoim budżecie zabezpieczonych 188 mln zł na projektowanie metra.

Badania geologiczne

Równolegle urząd prowadzi postępowanie dotyczące badań geologicznych. Zakres prac zakłada wykonanie 150–200 otworów geologiczno-inżynierskich, sięgających 50 metrów w głąb ziemi, a także sondowań oraz badań hydrogeologicznych i geofizycznych. Urząd liczy, że jeszcze w lipcu ten przetarg zostanie rozstrzygnięty.

Zastępca dyrektora Wydziału Strategii i Funduszy Europejskich Marek Grochowicz ocenił, że proces badań geologicznych może być czasochłonny, ponieważ część działek znajdujących się na przewidywanej trasie metra to działki prywatne. Większość działek – jak zaznaczył – jest jednak publicznych.

Pierwsza linia metra w Krakowie za 10 lat?

Zgodnie z planami władz Krakowa ogłoszonymi we wrześniu zeszłego roku, pierwsza linia metra miała być oddana do użytkowania za 10 lat. Docelowo metro ma mieć dwie linie o łącznej długości ok. 29 km i pobiegnie od Nowej Huty do Opatkowic i Kurdwanowa. Na trasie obydwu linii przewidziano 29 przystanków. Szacowany koszt całej inwestycji to 13-15 mld zł.

Plan metra w Krakowie. / materiały udostępnione

Rekomendowany wariant przebiegu metra zakłada budowę linii M1 i M2 północ – południe. Obydwie linie mają rozpoczynać się w okolicach Kombinatu w Nowej Hucie, a następnie biec równolegle przez centrum miasta w okolice ul. Brożka, gdzie rozdzielą się. Jedna ma prowadzić do Opatkowic, a druga – na os. Kurdwanów.