Memoriał Wagnera już w ten weekend. Najlepsze drużyny świata i wielkie emocje

RMF24

Od 28–30 sierpnia Kraków zamieni się w światową stolicę siatkówki. W TAURON Arenie odbędzie się XXIII Memoriał Huberta Jerzego Wagnera – prestiżowy turniej, który od lat przyciąga do stolicy Małopolski najlepsze reprezentacje globu i tłumy kibiców. W tym roku na parkiecie zmierzą się Polska, Francja, Słowenia i USA, a przez trzy dni wydarzenia halę może odwiedzić ponad 40 tysięcy fanów.

Ostatni test przed mistrzostwami Europy

Tegoroczna edycja Memoriału Wagnera ma wyjątkowe znaczenie dla reprezentacji Polski. To właśnie tutaj Biało-Czerwoni po raz ostatni sprawdzą swoją formę przed zbliżającymi się Mistrzostwami Europy 2026, podczas których będą bronić tytułu najlepszej drużyny na starym kontynencie.

Memoriał Huberta Jerzego Wagnera to turniej tak naprawdę ostatniego sprawdzianu przed najważniejszą imprezą sezonu, czyli mistrzostwami Europy w tym roku. Turniej bardzo mocno obsadzony. Cieszymy się, że tacy właśnie rywale pojawią się w TAURON Arenie. Cieszymy się, że będziemy mogli z nimi posparować i sprawdzić swoją formę przed przed mistrzostwami Europy, które są pamiętajmy pierwszą kwalifikacją do igrzysk olimpijskich - powiedział w rozmowie z reporterem RMF FM Pawłem Koniecznym Sebastian Świderski, prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej.



Elita światowej siatkówki na jednym parkiecie

W turnieju wystąpią drużyny, które od lat należą do światowej czołówki. Polacy, liderzy rankingu FIVB, zmierzą się kolejno ze Słowenią (4. miejsce), USA (5. miejsce) oraz Francją (8. miejsce). Każdego dnia na kibiców czekają dwa emocjonujące spotkania:

Terminarz XXIII Memoriału Huberta Jerzego Wagnera.

Piątek, 28 sierpnia:

17:30 USA – Francja

20:30 Polska – Słowenia

Sobota, 29 sierpnia:

14:00 Francja – Słowenia

17:00 Polska – USA

Niedziela, 30 sierpnia:

14:00 Słowenia – USA

17:00 Polska – Francja

Nie tylko sport – atrakcje dla całych rodzin

Memoriał Wagnera to nie tylko wielkie sportowe emocje, ale także mnóstwo atrakcji dla mieszkańców Krakowa. Szczególną uwagę organizatorzy poświęcają najmłodszym.

W ramach projektu „I Ty możesz zostać mistrzem!” dzieci i młodzież będą mogły spróbować swoich sił w siatkówce, a nawet potrenować u boku mistrzów olimpijskich. Trwają zapisy do udziału w wydarzeniu.