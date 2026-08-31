Marsjańskie łaziki opanują Kraków. Zbliża się European Rover Challenge 2026

RMF24

Już na początku września Kraków zamieni się w centrum kosmicznych innowacji. Na terenie Akademii Górniczo-Hutniczej odbędzie się European Rover Challenge 2026 – największe w Europie zawody łazików marsjańskich, połączone z konferencją naukową i spotkaniami z wybitnymi ekspertami z całego świata.

W dniach 4-6 września 2026 roku oczy całego świata naukowego zwrócą się na Kraków. To właśnie tutaj, na terenie Akademii Górniczo-Hutniczej, odbędzie się European Rover Challenge 2026 – prestiżowe zawody łazików marsjańskich. W tegorocznej edycji udział weźmie aż 25 drużyn z najlepszych uczelni technologicznych, które zmierzą się na specjalnie przygotowanym torze inspirowanym największym kraterem Marsa – Hellas Planitia.

Organizatorzy zadbali o wierne odwzorowanie warunków panujących na Czerwonej Planecie. Uczestnicy będą musieli poradzić sobie z zadaniami wzorowanymi na rzeczywistych misjach NASA i ESA – od autonomicznej nawigacji, przez pobieranie próbek, aż po nową konkurencję astrobiologiczną, polegającą na poszukiwaniu śladów życia.

Kosmiczna konferencja i światowej klasy prelegenci

European Rover Challenge to nie tylko zawody robotów. Przez trzy dni równolegle odbywać się będzie konferencja popularnonaukowa, podczas której wystąpią wybitni eksperci z całego świata. Wśród prelegentów znajdą się przedstawiciele Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA), EUSPA, ISESCO, Karman Project oraz polskiego sektora kosmicznego.

W programie znajdziemy debaty o przyszłości ludzkiego osadnictwa na Księżycu i Marsie, najnowszych projektach NASA i ESA, a także o wyzwaniach związanych ze zrównoważonym rozwojem i komercjalizacją kosmosu. To wyjątkowa okazja, by posłuchać o najnowszych trendach i innowacjach w branży kosmicznej.

Wydarzenie otwarte dla wszystkich

European Rover Challenge 2026 to wydarzenie otwarte i bezpłatne – zarówno dla entuzjastów technologii kosmicznych, jak i rodzin z dziećmi czy młodzieży zainteresowanej nauką. Organizatorzy przygotowali liczne atrakcje, które pozwolą każdemu poczuć się jak prawdziwy odkrywca Marsa.

Główne wejście na teren zawodów znajduje się przy ul. Reymonta 19, naprzeciwko stadionu Wisły Kraków.

Partnerzy i patroni

Za organizację wydarzenia odpowiada Europejska Fundacja Kosmiczna oraz Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Partnerem Regionalnym jest Województwo Małopolskie, a Miasto Kraków pełni rolę Miasta Gospodarza. Sponsorem Złotym wydarzenia jest ORLEN S.A., a patronat honorowy objęły International Astronautical Federation oraz International Astronautical Congress 2027 Poznań.