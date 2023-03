Pożar w szkole w Porębie Wielkiej koło Limanowej w Małopolsce. Ogień pojawił się w budynku, w którym przebywało 33 uchodźców z Ukrainy, w tym 19 dzieci.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Jak poinformował RMF FM wojewoda małopolski Łukasz Kmita, do zdarzenia doszło w godzinach wieczornych. Ogień pojawił się w kotłowni szkoły. W tym czasie w budynku przebywały 33 osoby. Było to miejsce schronienia dla uchodźców z Ukrainy współorganizowane przez władze samorządowy gminy Oświęcim.

Nie ma informacji o osobach poszkodowanych.

Przed przyjazdem straży pożarnej wszystkie osoby szczęśliwie opuściły budynek. Jeszcze kilkanaście minut temu trwało przewietrzanie kotłowni, żeby dokładnie sprawdzić, co było przyczyną zdarzenia - powiedział przed godz. 22 wojewoda małopolski. Dodał, że na miejsce udał się wójt gminy Oświęcim.

Na tę chwilę zapada decyzja, czy osoby te wrócą do szkoły, czy instalacje są bezpieczne. Jeśli nie, to władze samorządowe, a także Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego i powiat oświęcimski, przygotowują miejsca, do których uchodźcy mogliby być przekwaterowani - mówił RMF FM Łukasz Kmita. Jak dodał, "ostateczna decyzja będzie należała do Państwowej Straży Pożarnej".

Wojewoda podkreślił, że "jeśli będzie taka potrzeba, to urząd wojewódzki wesprze finansowo przywracanie do użytku tego miejsca, także remont kotłowni". Na to jesteśmy przygotowani - zaznaczył.

Na poniedziałek, na wczesne godziny poranne, zaplanowane są oględziny z udziałem biegłego z zakresu pożarnictwa.