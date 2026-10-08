Kursant uczył się jeździć, a instruktor był na podwójnym gazie. 68-latkowi grozi więzienie

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Nietrzeźwy instruktor nauki jazdy został złapany podczas policyjnej kontroli w Andrychowie. Mężczyzna miał w organizmie 0,92 promila alkoholu.

Nietrzeźwy instruktor nauki jazdy został złapany podczas policyjnej kontroli w Andrychowie (fot. policja)

Nietrzeźwy instruktor nauki jazdy został złapany podczas policyjnej kontroli w Andrychowie (fot. policja)

Do zdarzenia doszło wczoraj podczas szeroko zakrojonych działań kontrolnych prowadzonych przez wadowicką drogówkę i przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Wadowicach. Akcja miała na celu sprawdzenie przestrzegania przepisów przez osoby, które prowadzą szkolenia kandydatów na kierowców.

Podczas kontroli funkcjonariusze skupili się nie tylko na stanie technicznym pojazdów wykorzystywanych do nauki jazdy oraz ich obowiązkowym wyposażeniu. Szczególną uwagę zwracali także na trzeźwość - zarówno instruktorów, jak i kursantów. Jak się okazało, czujność policjantów była w pełni uzasadniona.

Instruktor pod wpływem alkoholu

Policjanci zatrzymali do kontroli samochód nauki jazdy przy ulicy Krakowskiej w Andrychowie. Ku ich zaskoczeniu, badanie alkomatem wykazało, że 68-letni instruktor, mieszkaniec powiatu bielskiego, miał w organizmie 0,92 promila alkoholu.

Funkcjonariusze zatrzymali mężczyźnie prawo jazdy oraz sporządzili stosowną dokumentację. Teraz 68-latek będzie musiał odpowiedzieć za kierowanie samochodem w stanie nietrzeźwości.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Policja apeluje o rozwagę

Policja przypomina, że bezpieczeństwo na drodze zależy od odpowiedzialności wszystkich uczestników ruchu, a szczególna odpowiedzialność spoczywa na instruktorach nauki jazdy.

„Nie ma miejsca na kompromisy, jeśli chodzi o trzeźwość za kierownicą, zwłaszcza w przypadku osób uczących przyszłych kierowców” – podkreślają funkcjonariusze.