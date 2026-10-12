Ksiądz wraca na urząd proboszcza. Zwrot po decyzji Watykanu

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Ks. Krzysztof Wilk wraca na urząd proboszcza parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Nowym Prokocimiu - ogłosiła krakowska kuria, powołując się na decyzję Watykanu. W 2023 roku ksiądz został odwołany decyzją ówczesnego metropolity abp. Marka Jędraszewskiego.

W grudniu 2023 roku abp Marek Jędraszewski zdecydował o odwołaniu ks. Krzysztofa Wilka z funkcji proboszcza krakowskiej parafii. Strony nie informowały o powodach takiej decyzji.

Zgodnie z procedurami sprawa trafiła do Watykanu.

Ks. Wilk wraca na urząd proboszcza

W niedzielę nowy komunikat wydała Archidiecezja Krakowska.

„W imieniu Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego informuję wiernych i duszpasterzy parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Nowym Prokocimiu, że z dniem 18 października br., czyli od przyszłej niedzieli, ks. dr Krzysztof Wilk zostanie przywrócony do pełnienia obowiązków proboszcza tej parafii” - głosi komunikat.

Jak poinformowano, „decyzja ta jest konsekwencją postanowienia Dykasterii ds. Duchowieństwa, która wycofała swój wcześniejszy dekret odwołujący ks. Krzysztofa Wilka z urzędu proboszcza. Dykasteria uwzględniła racje przedstawione przez ks. Wilka w postępowaniu sądowym prowadzonym przed Najwyższym Trybunałem Sygnatury Apostolskiej. Następnie Sygnatura Apostolska jako najwyższy sąd kościelny zatwierdziła decyzję Dykasterii”.

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„Proszę o życzliwe przyjęcie”

„Mając na uwadze powyższe rozstrzygnięcie Stolicy Apostolskiej, proszę o życzliwe przyjęcie ks. kanonika Krzysztofa Wilka, który na nowo podejmuje posługę proboszcza Waszej parafii” - czytamy w komunikacie podpisanym przez kanclerza krakowskiej kurii.

„Równocześnie, w imieniu Księdza Kardynała Grzegorza Rysia dziękuję ks. dr. Pawłowi Głowaczowi za pełnienie obowiązków administratora parafii, a wszystkim duszpasterzom i wiernym za zaangażowanie i troskę o wspólnotę parafialną w oczekiwaniu na rozstrzygnięcie sprawy” - zakończył kanclerz ks. Jan Dohnalik.