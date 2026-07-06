Ktoś latał dronem w pobliżu lotniska? Pilot zauważył nieznany obiekt nad Krakowem

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Pilot w czasie lotu w rejonie lotniska w Balicach zauważył w poniedziałek po południu obiekt - prawdopodobnie drona - unoszącego się nad północnym Krakowem. Z tego powodu chwilowo samoloty objęto procedurą oczekiwania, tzw. holdingu. Obecnie na lotnisku nie ma utrudnień. Sprawę wyjaśnia policja.

Policja otrzymała zgłoszenie od dyżurnego kontroli lotów, że jeden z pilotów zauważył obiekt, prawdopodobnie drona, w pobliżu lotniska, nad północnym Krakowem – relacjonowała Iwona Szelichiewicz z zespołu prasowego małopolskiej policji w rozmowie z Polską Agencją Prasową. W miejsce przybliżonej lokalizacji skierowano patrole.

Nie odnaleziono ani drona, ani operatora drona. Będziemy dążyć do wyjaśnienia sprawy – podkreśliła Szelichiewicz.

Na lotnisku w Balicach chwilowo występowały utrudnienia, samoloty były holdingowane. To znaczy, że maszyny objęto procedurą oczekiwania, podczas której wykonywany jest lot po określonym torze w oczekiwaniu na dalsze decyzje kontrolerów.

Jak przekazała PAP Natalia Vince z biura prasowego Kraków Airport, obecnie nie ma utrudnień. Podkreśliła, że zgłoszenie obiektu odbyło się zgodnie z procedurami i sprawę wyjaśnią odpowiednie służby.