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Władze Krakowa wydały pozwolenie na budowę dla jednego z najbardziej oczekiwanych projektów ostatnich lat – „Posadźmy drzewa na Rynku Głównym”. To kluczowy krok w realizacji zadania, które od początku budziło ogromne zainteresowanie mieszkańców i ekspertów. Projekt, wybrany w ramach Budżetu Obywatelskiego, ma na celu wprowadzenie zieleni do historycznego centrum Krakowa.

Wydział Architektury i Urbanistyki UMK wydał pozwolenie na budowę dla projektu „Posadźmy drzewa na Rynku Głównym”.

Długa droga do sukcesu

Proces uzyskania pozwolenia na budowę był wyjątkowo skomplikowany.

Rynek Główny jest przestrzenią wyjątkową – wpisaną na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, o ogromnej wartości historycznej, archeologicznej i kulturowej. Każda ingerencja w jego strukturę wymaga szczególnej ostrożności, licznych analiz oraz uzgodnień prowadzonych z wieloma instytucjami i gestorami infrastruktury - podkreślają urzędnicy.

Prace projektowe objęły m.in. badania geotechniczne i georadarowe, analizy mikroklimatyczne oraz ocenę możliwości rozwoju systemów korzeniowych drzew w wymagającym środowisku.

Dodatkowo konieczne było zaplanowanie przekładek części sieci infrastrukturalnych oraz przebudowy kanalizacji deszczowej.

Rekordowe poparcie mieszkańców

Projekt „Posadźmy drzewa na Rynku Głównym” zdobył rekordowe poparcie w głosowaniu budżetu obywatelskiego w 2022 roku.

Mieszkańcy jasno opowiedzieli się za zwiększeniem ilości zieleni w ścisłym centrum miasta. Od początku było jednak wiadomo, że realizacja tego zadania będzie wymagała znacznie więcej niż standardowych prac związanych z nasadzeniami.

Jak podkreślają autorzy projektu, „Opracowana koncepcja zakłada wprowadzenie nowych drzew w wybranych lokalizacjach Rynku Głównego z poszanowaniem jego zabytkowego charakteru, istniejących widoków oraz podziemnego dziedzictwa archeologicznego”.

Co dalej z inwestycją?

Uzyskanie pozwolenia na budowę otwiera drogę do kolejnych etapów realizacji przedsięwzięcia. Po odebraniu dokumentacji projektowej miasto przystąpi do przygotowań związanych z ogłoszeniem przetargu na wykonanie robót budowlanych.

Publikacja przetargu planowana jest na III kwartał 2026 roku.

Kolejnym krokiem będzie wyłonienie wykonawcy oraz uzyskanie wszystkich niezbędnych zgód na prowadzenie prac na płycie Rynku Głównego.

Rynek Główny – miejsce wyjątkowe

Rynek Główny to nie tylko zabytek o światowej renomie, ale także przestrzeń codziennego życia mieszkańców Krakowa.

Wprowadzenie zieleni ma nie tylko poprawić estetykę i komfort przebywania w centrum miasta, ale także pozytywnie wpłynąć na mikroklimat i jakość powietrza.