Kraków poszerza Strefę Płatnego Parkowania. „Mieszkańcy zgłaszali problemy”

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Kierowcy w Krakowie muszą przygotować się na zmiany. Krakowski Obszar Płatnego Parkowania zostanie powiększony o kolejne rejony miasta, m.in. okolice Błoń, miasteczka studenckiego, Ronda Matecznego oraz cmentarza Podgórskiego. Abonamenty dla nowych obszarów będzie można kupować już od 10 lipca.

Zmiany w Obszarze Płatnego Parkowania - ważne informacje dla mieszkańców

Od 10 sierpnia Obszar Płatnego Parkowania w Krakowie obejmie nowe ulice. Zmiany dotyczą przede wszystkim podstrefy C oraz sąsiadującej z Błoniami podstrefy B30. Kierowcy, którzy regularnie zostawiają samochody w tych rejonach, powinni sprawdzić, czy ich dotychczasowe miejsca postojowe znajdą się w granicach płatnej strefy.

Zarząd Dróg Miasta Krakowa zachęca mieszkańców, aby nie odkładali formalności na ostatnią chwilę. Abonamenty parkingowe dla nowych obszarów będzie można wykupić od 10 lipca - najwygodniej przez internet, bez wizyty w punktach obsługi i bez kolejek.

Gdzie zostanie rozszerzona Strefa Płatnego Parkowania w Krakowie?

Po zmianach nowe fragmenty podstrefy C obejmą:

okolice Błoń i miasteczka studenckiego,

rejon Ronda Matecznego,

okolice cmentarza Podgórskiego oraz ulicy Wielickiej.

Zmieni się również zasięg podstrefy B30 znajdującej się w sąsiedztwie Błoń. Obszar, który wcześniej obejmował głównie teren między Alejami Trzech Wieszczów a Parkiem Jordana, zostanie powiększony o okolice aż do ulicy Czarnowiejskiej.

Jak tłumaczy Zarząd Dróg Miasta Krakowa, chodziło przede wszystkim o miejsca położone tuż za granicą dotychczasowej strefy, gdzie mieszkańcy od dawna zgłaszali problemy z dostępnością miejsc parkingowych.

To były niewielkie obszary znajdujące się za granicą strefy, gdzie parkowało wielu przyjezdnych kierowców, a mieszkańcy regularnie zgłaszali nam problemy z brakiem dostępności miejsc – wyjaśnia Michał Pyclik z Zarządu Dróg Miasta Krakowa.

Kraków poszerza Strefę Płatnego Parkowania, fot. kraków.pl

Dlaczego zmiany wprowadzono dopiero teraz?

Poszerzenie Obszaru Płatnego Parkowania jest efektem decyzji Rady Miasta Krakowa z 22 lutego 2023 roku. Pierwotnie nowe zasady miały wejść w życie w sierpniu 2024 roku.

Plan zakładał wtedy objęcie strefą także części Krowodrzy do ulicy Piastowskiej, w tym Cichego Kącika, oraz fragmentu Bronowic do ulicy Armii Krajowej. Ostatecznie zakres zmian został ograniczony.

Powodem opóźnienia były m.in. kwestie prawne dotyczące zniżek dla posiadaczy Karty Krakowskiej. Spór dotyczył tego, czy preferencyjne opłaty mogą być obsługiwane wyłącznie przez aplikacje, czy konieczne jest również dostosowanie parkomatów.

Miasto argumentowało, że od rozstrzygnięcia sprawy przez Naczelny Sąd Administracyjny zależy m.in. decyzja dotycząca wymiany urządzeń. W efekcie termin rozszerzenia strefy został przesunięty – z sierpnia 2024 roku na sierpień 2026 roku.

Ostatecznie Kraków zdecydował się na rozwiązanie umożliwiające obsługę zniżek także w parkomatach. Miasto otrzymało od Warszawy 240 używanych urządzeń, które zostaną dostosowane do nowych wymagań.

Cichy Kącik i Bronowice wyłączone z rozszerzenia strefy

Zmiany nie dotyczą już Cichego Kącika oraz Bronowic. Mieszkańcy tych części Krakowa protestowali przeciwko objęciu ich płatnym parkowaniem.

Obawy dotyczyły przede wszystkim tego, że dostosowanie parkowania do zasad obowiązujących w strefie - m.in. zachowanie odpowiedniej szerokości chodników czy wymaganych odległości od skrzyżowań - mogłoby oznaczać utratę części obecnie wykorzystywanych miejsc postojowych.

Po konsultacjach społecznych radni zdecydowali o ograniczeniu zakresu zmian. Ostatecznie w grudniu ubiegłego roku przyjęto okrojoną wersję rozszerzenia Obszaru Płatnego Parkowania.

Nietypowy kształt nowego sektora przy Błoniach

Po wyłączeniu Cichego Kącika sektor C31 będzie miał nietypową formę. Zamiast jednego zwartego obszaru powstaną dwa fragmenty – w rejonie Błoń oraz miasteczka studenckiego – połączone jedynie ulicą Reymana.

Od 10 sierpnia pozostają natomiast aktualne zmiany w Podgórzu, obejmujące okolice Ronda Matecznego oraz cmentarza Podgórskiego.

Abonament parkingowy w Krakowie. Kiedy można go kupić?

Kierowcy, którzy mieszkają lub regularnie parkują na terenach objętych rozszerzeniem strefy, będą mogli kupić abonament od 10 lipca.

ZDMK przypomina, że warto wcześniej sprawdzić, czy konkretne miejsce parkingowe znajduje się już w nowym obszarze płatnego parkowania. Urzędnicy apelują również, aby mieszkańcy przekazywali informacje sąsiadom i znajomym, którzy mogą jeszcze nie wiedzieć o planowanych zmianach.

Równocześnie trwają przygotowania do montażu nowych parkomatów. W nowych lokalizacjach pojawią się urządzenia pozyskane z Warszawy, które zostaną przystosowane do obsługi ulg dla posiadaczy Karty Krakowskiej.

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