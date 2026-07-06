Grób Heleny Modrzejewskiej w Krakowie zniszczony. Kolejny incydent na cmentarzu Rakowickim

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Na cmentarzu Rakowickim w Krakowie nieznani sprawcy skradli z grobu Heleny Modrzejewskiej wykonaną z brązu płaskorzeźbę. Sprawą zajmuje się policja, która łączy to zdarzenie z serią podobnych kradzieży na terenie zabytkowej nekropolii.

Zniszczony grób Heleny Modrzejewskiej w Krakowie, fot. zdjęcie podesłane do naszej redakcji przez Stowarzyszenie Artystów Polskich

Zniszczony grób Heleny Modrzejewskiej w Krakowie, fot. zdjęcie podesłane do naszej redakcji przez Stowarzyszenie Artystów Polskich

Złodzieje na cmentarzu Rakowickim w Krakowie. Zniknął brązowy portret Heleny Modrzejewskiej

Nagrobek Heleny Modrzejewskiej na cmentarzu Rakowickim w Krakowie został uszkodzony - sprawcy ukradli wykonaną z brązu płaskorzeźbę aktorki.

To nie jedyny tego typu przypadek w ostatnim czasie. Uszkodzony został także nagrobek ukraińskiego poety i prozaika Bohdana Łepkiego. Z grobu zniknęła metalowa płaskorzeźba przedstawiająca pisarza.

Policja o dewastacji nagrobka ukraińskiego pisarza

Zgłoszenie trafiło do policji w niedzielę około południa - zawiadomienie złożył przewodniczący Związku Ukraińców w Polsce. Funkcjonariusze przeprowadzili oględziny i potwierdzili kradzież elementu nagrobnego. W działania zaangażowały się także ukraińskie służby dyplomatyczne - rzecznik MSZ Ukrainy Heorhij Tychyj poinformował o akcie wandalizmu, a Konsulat Generalny Ukrainy w Krakowie zwrócił się do policji oraz władz miasta o wyjaśnienie sprawy.

Według informacji przekazanych przez policję, zniszczenie nagrobka Bohdana Łepkiego najprawdopodobniej nie było celową prowokacją. Śledczy biorą pod uwagę szerszy kontekst – w ostatnim czasie na terenie cmentarza Rakowickiego odnotowano już kilkanaście zgłoszeń dotyczących kradzieży metalowych elementów, takich jak krzyże, tabliczki czy figurki.

Jak przekazała RMF FM rzeczniczka małopolskiej policji Katarzyna Cisło, sprawa jest analizowana w powiązaniu z innymi podobnymi zgłoszeniami.