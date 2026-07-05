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„To niejedyny zniszczony grób”. Policja o dewastacji nagrobka ukraińskiego pisarza

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 5 lipca (17:35)

Zniszczony nagrobek ukraińskiego pisarza Bohdana Łepkiego na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie prawdopodobnie nie był celową prowokacją. Jak przekazała RMF FM rzeczniczka małopolskiej policji Katarzyna Cisło, w ostatnim czasie policjanci dostali już kilkanaście zgłoszeń o kradzieży metalowych elementów na terenie tego cmentarza.

„To niejedyny zniszczony grób”. Policja o dewastacji nagrobka ukraińskiego pisarza
Zniszczony grób ukraińskiego pisarza, naukowca i profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego Bohdana Lepkiego na cmentarzu Rakowickim w Krakowie (Fot. Łukasz Gągulski) /PAP
  • Na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie doszło do kradzieży metalowej płaskorzeźby z nagrobka ukraińskiego pisarza Bohdana Łepkiego.
  • Sprawa została zgłoszona policji przez Związek Ukraińców w Polsce oraz Konsulat Generalny Ukrainy.
  • Policja potwierdziła akt wandalizmu, jednak wskazuje, że zniszczenie nagrobka najprawdopodobniej nie było celową prowokacją.
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Rzecznik resortu spraw zagranicznych Ukrainy Heorhij Tychyj poinformował, że w nocy z soboty na niedzielę na cmentarzu Rakowickim w Krakowie doszło do aktu wandalizmu miejsca pochówku ukraińskiego pisarza, naukowca i profesora Bohdana Łepkiego.  „Z nagrobka skradziono płaskorzeźbę przedstawiającą pisarza” - alarmował dyplomata. Konsulat Generalny Ukrainy w Krakowie zwrócił się do policji, administracji Cmentarza Rakowickiego oraz władz Krakowa z apelem o wyjaśnienie sprawy.

 

Jak ustalił reporter RMF FM Marcin Buczek, zgłoszenie w tej sprawie wpłynęło do policji w niedzielę koło południa od przewodniczącego Związku Ukraińców w Polsce. Wynikało z niego, że doszło do dewastacji nagrobka, z którego zginęła metalowa płyta z podobizną pisarza. Policjanci przeprowadzili oględziny tego miejsca i potwierdzili, że faktycznie doszło do kradzieży.  Z informacji, jakie przekazała policja wynika, że zniszczenie nagrobka  najprawdopodobniej nie było celową prowokacją. 

W ostatnim czasie policjanci dostali już kilkanaście zgłoszeń o kradzieży metalowych elementów na terenie cmentarza rakowickiego w Krakowie - przekazała reporterowi RMF FM rzeczniczka małopolskiej policji Katarzyna Cisło. 

Nie jest to jedyny grób zniszczony na Cmentarzu Rakowickim. W ciągu ostatniego czasu mieliśmy kilkanaście zgłoszeń o kradzieży różnego rodzaju elementów metalowych, takich jak krzyże, tabliczki, figurki - powiedziała w rozmowie z PAP. 

Bohdan Łepki był ukraińskim poetą, prozaikiem, profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Żył w latach 1872-1941. Cmentarz Rakowicki jest zabytkową, najbardziej znaną nekropolią w Krakowie. Otwarty został w 1803 r. Spoczywają na nim twórcy kultury, naukowcy, przedstawicieli znanych rodów, działacze niepodległościowi, polityczni i społeczni, uczestnicy powstań i obu wojen światowych.

Źródło: RMF24
Tagi: Kraków Cmentarz Rakowicki

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