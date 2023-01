Twoja firma realizuje inicjatywy CSR? Przygotowuje programy dla pracowników albo społeczności lokalnej? Wspiera ważne projekty charytatywne lub rozwija wolontariat pracowniczy? Wyślij zgłoszenie do CSR Poland Awards 2023! Konkurs ma na celu docenienie najlepszych działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, a także liderów CSR w przedsiębiorstwach. Zgłoszenia są przyjmowane do 28 lutego.

/ Materiały prasowe

Konkurs towarzyszy konferencji CSR POLAND 2023, która odbędzie się 23 marca 2023 r. w Hotelu Saskim w Krakowie. Wydarzenie będzie miało wymiar praktyczny - odbędą się prezentacje i panele dyskusyjne z udziałem ekspertów. Zwieńczeniem dnia będzie gala wręczenia nagród dla laureatów konkursu CSR Poland Awards 2023.

Cała idea CSR Poland powstała po to, aby pokazać skalę społecznych projektów realizowanych przez firmy, ale także, aby dać przestrzeń do wymiany doświadczeń i generowania nowych pomysłów. Chcemy podkreślać, ile korzyści na wielu polach dają działania CSR, zarówno ich beneficjentom, jak i pracownikom czy samej firmie. Aktualnie jest mnóstwo takich inicjatyw, a my chcemy je pokazywać, nagradzać i puszczać w świat, aby inspirować innych! - mówi Agnieszka Pleti, prezes Fundacji Poland Business Run, organizatorka CSR POLAND.

W konkursie CSR Poland Awards 2023 może wziąć udział każda firma, posiadająca siedzibę lub oddział na terenie Polski, która w 2022 roku zrealizowała projekt CSR na rzecz swoich pracowników lub osób spoza organizacji. Udział w konkursie jest bezpłatny.

Kategorie konkursowe

Projekt nominowany do CSR Poland Awards musi wpisywać się w jedną z 5 kategorii konkursowych. Wszelkie inicjatywy firm z zakresu zdrowia, sportu, edukacji czy kultury, realizowane na rzecz określonej społeczności, można zgłaszać w ramach kategorii Community Affairs.

Projekty, w których kluczową rolę odgrywał wolontariat, świetnie wpisują się w obszar Social Engagement.

Działania charytatywne i probono znajdą swoje miejsce w Charity, natomiast te zorientowane na pracowników w Corporate Community.

Inicjatywy, które poprawiają dostępność, promują różnorodność i tolerancję mają szansę wygrać w kategorii Diversity, Equity & Inclusion.

Organizator chcę również docenić osoby, które bezpośrednio motywują do działania innych i realizują nietuzinkowe projekty społeczne, stąd kategoria CSR Leader, do której można zgłaszać konkretnych pracowników firm.

Zgłoszenia do CSR Poland Awards 2023

By zgłosić się do konkursu CSR Poland Awards 2023, wystarczy wypełnić i wysłać formularz zgłoszeniowy z opisem projektu lub lidera działań CSR firmy. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 28 lutego 2023 r. Formularz konkursowy i regulamin, a także bilety na konferencję CSR Poland i galę konkursową dostępne są na stronie www.csrpoland.pl.