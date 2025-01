Mgła spowodowała porannne utrudnienia na lotnisku w Krakowie

Z powodu gęstej mgły rano z Krakowa nie wyleciały żadne samoloty. Reporter RMF FM Paweł Konieczny informował, że odwołano m.in. poranny lot do Bolonii, z kolei do Katowic przekierowano połączenie do Rzymu i Bari, a rejs z Tuluzy do portu we Wrocławiu.

Rzeczniczka lotniska Natalia Vince podawała natomiast, że opóźnione były rejsy do Warszawy, Rzymu i lotnisk w Wielkiej Brytanii - East Midlands, Leeds/Bradford, Newcastle.

Z informacji dla pasażerów wynikało, że z Krakowa odwołane zostały loty Ryanairem do Bari i Tuluzy.

Lotnisko apelowało do pasażerów w mediach społecznościowych, by sprawdzali status lotów u przewoźników.