Kolejny pozew w trybie wyborczym. Gibała kontra Piątkowska - o co chodzi tym razem?

RMF24

Przed drugą turą wyborów prezydenckich w Krakowie emocje sięgają zenitu. Do Sądu Okręgowego wpłynął kolejny pozew w trybie wyborczym, tym razem dotyczący wypowiedzi Moniki Piątkowskiej na temat możliwych zwolnień w urzędzie miasta po ewentualnym zwycięstwie Łukasza Gibały.

Kolejny pozew w trybie wyborczym

W poniedziałek późnym popołudniem do Sądu Okręgowego w Krakowie wpłynął kolejny wniosek w trybie wyborczym złożony przez pełnomocnika komitetu wyborczego Łukasza Gibały. Kandydat na prezydenta domaga się sprostowania wypowiedzi swojej kontrkandydatki, Moniki Piątkowskiej.

Chodzi o słowa, które padły podczas debaty telewizyjnej i radiowej 22 września, tuż przed pierwszą turą wyborów.

Spór o zwolnienia w urzędzie miasta

Monika Piątkowska podczas debaty zasugerowała, że po ewentualnej wygranej Łukasza Gibały w Krakowie dojdzie do zwolnień grupowych w urzędzie miasta. Jeśli mówimy o zwolnieniach na poziomie 20-15 proc., bo tak pan radny komunikuje, to jest to znacznie więcej niż tylko kadra zarządzająca; to są po prostu zwolnienia grupowe - stwierdziła.

Komitet Gibały uważa, że wypowiedź ta wprowadzała w błąd opinię publiczną, a sam kandydat nie zapowiadał masowych zwolnień, lecz jedynie „przegląd” pracowników pod kątem „nominacji partyjnych”. Według przedstawicieli komitetu, słowa Piątkowskiej miały na celu wystraszenie i zniechęcenie pracowników magistratu do głosowania na Gibałę.

Rzeczniczka prasowa Moniki Piątkowskiej poinformowała, że sztab odniesie się do sprawy po wydaniu decyzji przez sąd. Podkreśliła również, że komitet liczy na merytoryczną dyskusję o przyszłości Krakowa, a nie na sądowe batalie.

Kampania oparta na pozwach

To już kolejny pozew w trybie wyborczym, jaki trafił do krakowskiego sądu w związku z kampanią przed drugą turą wyborów. Wcześniej sąd nakazał Monice Piątkowskiej sprostowanie informacji dotyczących głosowania Łukasza Gibały w radzie miasta.

Z kolei w piątek sąd uwzględnił pozew komitetu Piątkowskiej i nakazał Gibale sprostowanie wypowiedzi o współpracy z radnymi KO. Kandydat złożył zażalenie na tę decyzję, które ma zostać rozpatrzona we wtorek.

Druga tura już za kilka dni

Przypomnijmy, że druga tura przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa odbędzie się 11 października. O urząd powalczą Łukasz Gibała, radny miejski i przedsiębiorca, który w pierwszej turze uzyskał 36,38 proc. głosów, oraz Monika Piątkowska, senatorka Koalicji Obywatelskiej i prezeska Izby Zbożowo-Paszowej, która zdobyła 29,91 proc. poparcia.

Wybory zostały rozpisane po odwołaniu w maju w drodze referendum Aleksandra Miszalskiego z urzędu prezydenta miasta