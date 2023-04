W 11 placówkach medycznych w Krakowie realizowany będzie Gminny Program Leczenia Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego. Miasto rozstrzygnęło właśnie konkurs ofert. Z dofinansowania do leczenia metodą in vitro będzie mogło skorzystać co najmniej 360 par.

Nabór zainteresowanych rozpocznie się po zawarciu umów z wyłonionymi w konkursie klinikami. Pary będą składać wniosek o dofinansowanie bezpośrednio w tych placówkach.Wykaz placówek: Gyncentrum Sp. z o.o., ul. Mehoffera 10, Kraków;

Gyncentrum Sp. z o.o., ul. Żelazna 1, Katowice;

Provita Sp. z o.o., ul. Fabryczna 13D, Katowice;

TFP Fertility Macierzyństwo Sp. z o.o., ul. Białoprądnicka 7A, Kraków;

Parens Centrum Leczenia Niepłodności Jarosław Janeczko, al. 29 Listopada 155C, Kraków;

Centrum Bocian Sp. z o.o., sp. k., ul. Dąbrówki 13, Katowice;

Artvimed-Chrobry Sp. z o.o., sp. k., ul. Czyżówka 14, lok. 0.02, Kraków;

Krakovi Sp z o.o., sp. k., ul. Wyczółkowskiego 14/6, Kraków;

Ginekologia & Płodność Aleksandra Szlachcic i wspólnik sp. k., ul. Dąbska 11, Kraków;

Invicta Sp.z o.o., ul. Złota 6, Warszawa;

Novomedica Sp. z o.o., ul. Ks. N. Bończyka 34, Mysłowice. Na program leczenia bezpłodności metodą in vitro miasto przeznaczony 1,8 mln zł. O zakwalifikowaniu do programu będzie decydowała kolejność poprawnie złożonych wniosków. Para musi jednocześnie spełnić następujące warunki: wiek kobiety mieści się w przedziale 20-42 lat (w/g rocznika urodzenia),

spełniają określone ustawą z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności warunki podjęcia terapii metodą zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa partnerskiego lub innego niż partnerskie, lub przystąpienia do procedury dawstwa zarodka,

leczeniu niepłodności warunki podjęcia terapii metodą zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa partnerskiego lub innego niż partnerskie, lub przystąpienia do procedury dawstwa zarodka, są mieszkańcami Krakowa,

wyraziły zgodę na samodzielne pokrycie kosztów przechowywania kriokonserwowanych zarodków oraz ich ewentualnych kriotransferów a także na ewentualne pokrycie kosztów kriokonserwacji oocytów. W 2022 r. w Krakowie przeprowadzono łącznie 171 procedur zapłodnienia pozaustrojowego. Specjalistom udało się doprowadzić do 88 ciąż. Program działa i jestem szczególnie dumny, że jest to program na bardzo wysokim poziomie. Jeżeli uczestniczyło w nim 201 par, u blisko 180 kobiet doszło do zapłodnienia, a 88 z nich jest w ciąży, jest to naprawdę znakomity wynik - podkreślał wiceprezydent Krakowa Andrzej Kulig. Na świat przyszły już pierwsze dzieci poczęte dzięki programowi dofinansowania in vitro, realizowanemu w Krakowie.