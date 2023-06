Klasztorek, czyli co? To część Muzeum Książąt Czartoryskich łącząca Pałac Czartoryskich z Arsenałem dwiema malowniczymi przewiązkami. Nazwa Klasztorek przypomina, że zanim to miejsce stało się własnością Czartoryskich, należało do sąsiedniego klasztoru Pijarów. Po remoncie i w nowej aranżacji prezentacja w Klasztorku uzupełnia wystawę w Pałacu.

Nowa wystawa "Klasztorek. Muzeum Książąt Czartoryskich" w siedzibie Muzeum w Krakowie / Łukasz Gagulski / PAP

To fascynująca i ciekawa wystawa, zawierająca pamięć i piękno, które są dla nas tak ważne - powiedział w poniedziałek w Krakowie wicepremier, szef MKiDN Piotr Gliński, który wziął udział w spotkaniu z okazji otwarcia ekspozycji "Klasztorek. Muzeum Książąt Czartoryskich".

Pamięć i piękno buduje wspólnotę. Naszym obowiązkiem jest sięgać do pamięci, prezentować piękno właśnie po to, żebyśmy jako wspólnota narodowa, ale także lokalna, regionalna, mogli się rozwijać, tworzyć perspektywy dla rozwoju dla przyszłości. Bez kultury tego wszystkiego by nie było - powiedział Gliński na dziedzińcu Muzeum Książąt Czartoryskich. Dziś mówimy o Klasztorku, bo on dopełnia odbudowę całego Muzeum. To jest szczególnie ważne, dlatego że kolekcja Czartoryskich (...) jest olbrzymia, olbrzymie zasoby i one musza mieć odpowiednią przestrzeń, by mogły być prezentowane. I Klasztorek to właśnie umożliwia - podkreślił wicepremier.

Odnosząc się do ekspozycji, Gliński podkreślił, że jest ona nieco inna od tej, która była dotychczas dostępna. Jest także fascynująca i ciekawa, zawiera i tę pamięć, to piękno, które jest dla nas tak ważne - ocenił. Jak zaznaczył, to inwestycja jedna z 6272 zrealizowanych do tej pory. Całość tej inwestycji to 75 mln (zł) dobrze zainwestowanych naszych publicznych pieniędzy, bo trzeba powiedzieć, że piękno widzimy, także i w tym miejscu, (...) ale także bardzo ważny jest profesjonalizm i zaplecze muzealne, które właśnie budujemy poprzez coraz to nowe pracownie konserwacji - dodał.

Muzeum Czartoryskich jest oddziałem Muzeum Narodowego w Krakowie. Jak przypomniał dyrektor MNK Andrzej Szczerski, udostępnienie Klasztorku jest zakończeniem długotrwałego procesu, który rozpoczął się w roku 2016 zakupem kolekcji Książąt Czartoryskich oraz budynków, w których jest prezentowana.

To był moment rozpoczęcia procesu inwestycyjnego, który był podzielony na etapy. Najpierw został oddany Pałac, następnie Arsenał, a dziś Klasztorek, ostatnia część, która historycznie była pierwszym miejscem, gdzie pokazywano zbiory Czartoryskich. To symboliczne zakończenie całego procesu przeprowadzki kolekcji do Krakowa - zwrócił uwagę.

Dyrektor MNK przypomniał również, że do użytku oddawane są nie tylko przestrzenie ekspozycyjne, ale również m.in. zaplecze z nowoczesnymi pracowniami konserwatorskimi i gabinet rycin, a infrastruktura techniczna przebudowanego budynku umożliwia udostępnienie go zwiedzającym według współczesnych standardów opieki nad zbiorami.

To historyczny dzień dla naszego muzeum, dla polskiego i światowego muzealnictwa i dla Krakowa - podkreślił Andrzej Szczerski. Ta kolekcja tworzy też tożsamość naszego miasta i dzięki MKiDN możemy też dla Krakowa otworzyć te niezwykłe zbiory, niezwykły budynek i wyjątkowy w skali światowej kompleks - powiedział Andrzej Szczerski.

Zaaranżowana w ostatniej z części muzeum ekspozycja stanowi narracyjne rozwinięcie otwartej już wystawy stałej, a ścieżka zwiedzania łączy budynki. Kuratorka wystawy dr Katarzyna Płonka Bałus podkreśliła, że wystawy znajdujące się we wszystkich trzech budynkach uzupełniają się wzajemnie, tworząc całość, ale prezentacja w Klasztorku różni się od tej zaaranżowanej w Pałacu.

W Pałacu opowiadamy historię; historię muzeum, historię Polski, historię sztuki poprzez wielkie dzieła, są wśród nich niekwestionowane arcydzieła. W Klasztorku opowiadamy podobną historię - muzeum, Polski, historię Europy - poprzez drobne pozornie przedmioty - wyjaśniła. Trudno tutaj wypunktować wybitne dzieła sztuki, które stanęłyby do konkurencji z Leonardem da Vinci czy Rembrandtem, to raczej zbiór przedmiotów, które przetrwały, a przetrwały być może dzięki przypadkowi, dzięki temu, że w XIX wieku nie zostały usunięte - dodała, zaznaczając, że są wśród tych przedmiotów rzeczy niezaprzeczalnie atrakcyjne i piękne.

A więc historia opowiedziana jest w całości - podsumowała podczas spotkania kuratorka wystawy. Ta wielka historia, o której mówią wielkie dzieła sztuki, i ta historia, która widziana jest w praktykach codzienności, w okruchach przeszłości historii, które składają się na tę samą opowieść o dziejach, a więc i w tym znaczeniu muzeum Czartoryskich opowiada o pewnej historii jako całości.

Wernisaż wystawy w Klasztorku odbędzie się w poniedziałek o godz. 18.