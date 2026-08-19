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Kierowniczka kolonii w Gorlicach znęcała się nad dziećmi? Prokuratura bada sprawę

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 19 sierpnia (13:33)

Prokuratura Rejonowa w Gorlicach (Małopolskie) prowadzi postępowanie dotyczące podejrzenia psychicznego znęcania się nad małoletnimi uczestnikami kolonii wypoczynkowych, które odbyły się w tym mieście na początku sierpnia. Sprawa nabrała rozgłosu po zgłoszeniu rodziców, którzy twierdzą, że ich dzieci były ofiarami niewłaściwego traktowania przez kierowniczkę kolonii.

Kierowniczka kolonii w Gorlicach znęcała się nad dziećmi? Prokuratura bada sprawę
Zdjęcie poglądowe /Shutterstock

Według wstępnych ustaleń, 7 sierpnia opiekunowie prawni dwóch dziewczynek zgłosili policji, że kierowniczka kolonii miała stosować wobec ich córek „głośne i niestosowne, ubliżające wypowiedzi oraz stosować – zdaniem zgłaszających – nieadekwatne kary porządkowe”.

Rodzice zwrócili również uwagę na zastrzeżenia dotyczące organizacji wypoczynku.

W kolonii w Gorlicach uczestniczyło łącznie 48 dzieci w wieku od 7 do 15 lat.

Prokuratura zabezpiecza dowody

Jak poinformowała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu, Justyna Rataj-Mykietyn, śledczy prowadzą obecnie czynności mające na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności sprawy.

 Zabezpieczane są m.in. zapisy monitoringu, dokumentacja dotycząca organizacji kolonii, a także przesłuchiwani są opiekunowie i przedstawiciele ustawowi małoletnich – przekazała rzeczniczka.

Do prokuratury trafiły już protokół i wyniki kontroli przeprowadzonej przez Małopolskie Kuratorium Oświaty. Śledczy czekają także na rezultaty kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorlicach.

Postępowanie prowadzone jest „w sprawie”, a nie przeciwko konkretnej osobie. 

Na obecnym etapie nikomu nie przedstawiono zarzutów – podkreśla Justyna Rataj-Mykietyn.


Źródło: RMF24/PAP
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