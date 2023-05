Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego będzie miało nową, ogromną przestrzeń laboratoryjną. Wmurowano kamień węgielny pod budowę budynku badawczego Kampusu Medycznego Kraków-Prokocim. Ma być gotowy w połowie 2025 roku.

/ Józef Polewka / RMF FM

Plan rozbudowy i modernizacji Kampusu Medycznego obejmuje na początek dwa etapy. Pierwszy ma powstać budynek badawczy, dalej budynek dydaktyczny, a w kolejnych etapach zespół budynków dydaktyczno - administracyjnych wraz z zapleczem.

Pierwsza część to 6-kondygnacyjny budynek z dwiema kondygnacjami podziemnymi o łącznej powierzchni 11 tys. metrów kwadratowych. W części podziemnej ulokowane będą: zwierzętarnia, laboratorium obrazowania z PET/MRI, pomieszczenia techniczne i magazyny.

Na kondygnacjach nadziemnych będą znajdować się laboratoria tzw. "core" z biobankiem oraz moduły badawcze.

Tam znajdzie się 9 nowych laboratoriów, które się już w tym momencie wyposażają, mają już swoich koordynatorów i wprowadziły pewne najnowocześniejsze technologie biomedycze. Zamierzamy to wszystko zharmonizować. Żeby to nie było tylko badanie na pacjentach, ale także poznanie przyczyn chorób, rozwój nowych leków, możliwość oceny prowadzonych terapii - mówi prof. Marek Sanak pełnomocnik rektora ds. badań i rozwoju.

Wizualizacja budynku badawczego Kampusu Medycznego Kraków-Prokocim RMF FM

Ten budynek ma być również planowaną siedzibą Centrum Rozwoju Terapii Chorób Cywilizacyjnych i Związanych z Wiekiem. Celem centrum jest stworzenie i rozwój interdyscyplinarnego, innowacyjnego ośrodka badawczego do zadań projektowania i testowania nowych terapii chorób cywilizacyjnych i związanych z wiekiem.

Jak podkreśla prof. Tomasz Grodzicki, prorektor do spraw Collegium Medicum, to wreszcie możliwość prowadzenia badań w warunkach adekwatnych do potrzeb w XXI wieku.

Ta inwestycja scali to, co przez ostatnie kilkaset lat miało miejsce w różnych budynkach od Grzegórzeckiej, po ulicę Czystą, do Kopernika, łącznie ze Skawińską. I będziemy mieli jeden nowoczesny budynek, a nie budynki dziewiętnasto i osiemnastowieczne - mówi prorektor.

Budynek dydaktyczny, które powstanie w drugim etapie ma mieć powierzchnię 23 tys. metrów kwadratowych. To tam znajdą laboratoria studenckie, sale praktycznej nauki i sale do zajęć z symulacji medycznej