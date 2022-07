My już teraz zapraszamy na ten niezwykły mecz.



Dla słuchaczy RMF FM przygotowaliśmy miłą niespodziankę – wejściówki na to spotkanie.



Co zrobić, aby je zdobyć? Wystarczy wysłać do nas maila na adres fakty@rmf.fm i przekonać nas, że to właśnie Wy jesteście największymi fanami Igi Świątek.



Na Wasze maile czekamy do piątku do godziny 12:00, w tytule napiszcie MECZ CHARYTATYWNY IGI ŚWIĄTEK, a treści wpiszcie swoje uzasadnienie i podajcie numer telefonu.



Do szczęśliwych zdobywców wejściówki zadzwonimy