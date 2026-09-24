Ewakuacja szkoły i banku w Nowym Sączu, zablokowany ruch. Znaleziono niewybuchy

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Około 300 osób ewakuowano w Nowym Sączu w województwie małopolskim po odnalezieniu dziś o poranku w centrum miasta niewybuchów z czasów II wojny światowej. Byli to uczniowie i personel Zespołu Szkół Ekonomicznych, a także pracownicy pobliskiego banku. W części miasta zablokowany był ruch samochodów.

W czwartkowy poranek w Nowym Sączu w województwie małopolskim na placu budowy przy ul. Grodzkiej natrafiono na trzy pociski artyleryjskie z czasów II wojny światowej. Wyznaczono strefę bezpieczeństwa o promieniu 500 metrów.

Konieczna była ewakuacja ok. 300 osób - uczniów i personelu Zespołu Szkół Ekonomicznych, tzw. Ekonoma, oraz pracowników pobliskiego banku.

W części miasta zablokowano ruch samochodów. Na miejscu działania operacyjne prowadziły służby i saperzy.