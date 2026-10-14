Demarczyk, Grechuta, Rodowicz, Turnau - od piosenki studenckiej po wielką karierę

RMF24

W połowie października Kraków ponownie staje się stolicą autorskiej piosenki. Studencki Festiwal Piosenki, z ponad sześćdziesięcioletnią tradycją, przyciąga młodych artystów z całej Polski, dla których tekst i przekaz są ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej.

Studencki Festiwal Piosenki to wydarzenie, które od 62 lat nieprzerwanie wpisuje się w muzyczną historię Krakowa. Jak podkreśla Mateusz Marchewka, dyrektor festiwalu, „jest konkursem, czyli zgromadzeniem najzdolniejszych artystów młodego pokolenia”. To miejsce, gdzie debiutowali m.in. Marek Grechuta, Ewa Demarczyk, Maryla Rodowicz czy Grzegorz Turnau, a dziś szansę na zaistnienie mają kolejne talenty.

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Choć piosenka studencka zmieniała się przez dekady, jej sedno pozostaje niezmienne. Najważniejsze są tekst, autorski przekaz i szczerość wobec własnych przeżyć. Współczesna twórczość młodych artystów często dotyka tematów takich jak samotność, szum informacyjny czy poszukiwanie własnej tożsamości w świecie social mediów.

Ciężko jest dzisiaj odnaleźć siebie, taką własną tożsamość. I wszyscy mierzymy się z samotnością i z tak naprawdę jakimś lustrem, którym są social media - mówi Marchewka.

Droga do finału festiwalu wiedzie przez sieć kilkudziesięciu satelickich konkursów w całej Polsce. Nominacje przyznają przedstawiciele świata kultury, muzycy, akompaniatorzy, a także osoby związane z radiem i telewizją. Dzięki temu konkurs jest różnorodny i otwarty na różne muzyczne nurty.

Urodziny Naszej Basi Kochanej

W tym roku festiwalowi towarzyszy jubileusz 50-lecia zespołu Nasza Basia Kochana, założonego przez Jurka Filara i Jacka Cygana. Ich koncert zgromadzi nie tylko dawnych, ale i nowych przyjaciół zespołu, pokazując, że tradycja piosenki turystycznej nadal potrafi łączyć pokolenia. W programie znajdą się także występy ubiegłorocznej laureatki Gabrysi Kundziewicz (Bywiela), Kasi Dąbrowskiej oraz finałowy koncert laureatów, uświetniony występem Beaty Kozidrak w wersji unplugged.

Lista gwiazd, które zaczynały na Studenckim Festiwalu Piosenki, jest imponująca. Oprócz wspomnianych już legend, swoje pierwsze kroki stawiali tu także Piotr Rogucki, Natalia Grosiak, Renata Przemyk czy zespół Raz, Dwa, Trzy. Jak zauważa Marchewka, „liczba osób, które chcą śpiewać piosenkę studencką, piosenkę autorską, jest dużo większa niż jeszcze te dziesięć lat temu”.