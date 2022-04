Zamknięcia ulic lub ich odcinków w niedzielę 24 kwietnia:

Od godziny 6.00 do 18.00:

Rynek Główny,

ul. Grodzka;

Od 7.30 do 15:00:

al. Mickiewicza,

al. Focha,

ul. Piastowska,

al. 3 Maja,

Plac Wszystkich Świętych,

ul. św. Idziego,

ul. Podzamcze,

ul. Powiśle,

ul. Konopnickiej,

Most Dębnicki,

ul. Rollego,

ul. Staromostowa,

ul. Brodzińskiego,

ul. Nadwiślańska,

ul. Solna,

ul. Zabłocie,

ul. Dekerta,

ul Portowa,

ul. Stoczniowców,

ul. Ofiar Dąbia,

al. Pokoju,

ul. Lema,

al. Jana Pawła II,

Rondo Czyżyńskie,

Plan Centralny,

ul. Bulwarowa,

al. Solidarności,

ul. Mierzwy,

ul. Daniłowskiego,

ul. Miedziana.