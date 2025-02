Ponad 4200 ofert pracy, stażów i praktyk złożyli pracodawcy w Biurze Karier Politechniki Krakowskiej w 2024 r. Aż 79 proc. to były ogłoszenia o pracy – wynika z nowego raportu uczelni. Najwięcej propozycji dla młodych inżynierów dotyczyło obszaru budownictwa, które wyprzedziło lidera z poprzedniego roku – branżę IT.

Inżynierskie Targi Pracy Politechniki Krakowskiej 2024 / Materiały prasowe

Biuro Karier Politechniki Krakowskiej prowadzi bezpłatną dla pracodawców i studentów bazę ofert pracy, staży i praktyk od 20 lat. Z raportu podsumowującego 2024 rok wynika, że pracodawcy zgłosili do niej ponad 4200 ofert dla inżynierów z PK, średnio 350 miesięcznie. 79 proc. z nich to były ogłoszenia o pracy. Propozycje staży stanowiły 12 proc., a praktyk - 7 proc, w zdecydowanej większości płatnych. W wielu ogłoszeniach firmy zawierały po kilka ofert pracy na danym stanowisku.

W ubiegłym roku najliczniej reprezentowaną wśród ofert branżą było budownictwo. Ogłoszenia pracy i staży w tym sektorze stanowiły 28 proc. wszystkich zgłoszonych. To zmiana w porównaniu do poprzedniego roku. W 2024 r. budownictwo zdecydowanie wyprzedziło ogłoszenia z obszaru IT, które stanowiły w naszej bazie 19 proc. ogółu ofert - komentuje dr Maja Ziętara, kierownik Biura Karier PK.

Jak dodaje, zmienił się także profil poszukiwanych przez przedsiębiorców kompetencji pracownika w sektorze informatycznym. Zdecydowanie mniej było w naszej bazie ofert związanych z programowaniem w jakimś konkretnym języku, typu programista Front-end, czy programista Python, Java, a więcej ofert związanych ze wsparcie IT, cyberbezpieczeństwem, a także propozycji pracy dla administratorów systemów, analityków danych, testerów - wskazuje ekspertka PK.

16 proc. ofert stanowiły ogłoszenia adresowane do studentów/absolwentów kilku różnych branż, ujęte w bazie Politechniki Krakowskiej w kategorię: różne techniczne. W ramach tej kategorii pracodawcy wskazywali m.in. na branże: mechaniczną, automatykę, elektrotechnikę, elektronikę, inżynierię środowiska, ale także geodezję, chemię, inżynierię biomedyczną, inżynierię materiałową i inne. Oferty z obszaru elektrotechnika i elektronika stanowiły 6 proc. w zestawieniu, mechanika i budowa maszyn oraz energetyka - po 4 proc. Po 3 proc. m.in. inżynieria środowiska, automatyka i robotyka, chłodnictwo i ogrzewnictwo, finanse/ekonomia/bankowość, HVAC, 2 proc. inżynieria produkcji.

W Małopolsce praca szuka inżyniera

W bazie ofert Biura Karier PK w 2024 r. zarejestrowało się 327 nowych przedsiębiorców, ogólna liczba kont pracodawców w bazie to blisko 2 tysiące. To cały czas pokazuje determinację, z jaką firmy starają się pozyskać inżynierów do pracy, wykorzystując do tego wszystkie możliwe platformy - ocenia dr Maja Ziętara. Wielu pracodawców prowadzi nadal rekrutacje za pośrednictwem branżowych portali i mediów społecznościowych (typu LinkedIn), co potwierdzają także nasze badania pracodawców podczas corocznych Inżynierskich Targów Pracy Politechniki Krakowskiej. Dodatkowo coraz popularniejsze są procesy automatyzacji w branży HR. Popularność zdobywa też portal JobTeaser, dedykowany pierwszym krokom na rynku pracy - dodaje.

Analizując branże zarejestrowanych pracodawców, można zauważyć, że zdecydowanie dominowały w 2024 r. firmy z sektora budowalnego. Utworzyli 100 nowych kont, 216 firm z tej branży było aktywnych w naszej bazie w minionym roku - podsumowuje statystyki Katarzyna Borys, specjalistka Biura Karier PK, autorka raportu.

W porównaniu do poprzedniego roku wzrosła także liczba firm z branż architektonicznej oraz z telekomunikacja/ IT.

Ponad połowa ogłoszeń dotyczyła Krakowa i okolic jako miejsc wykonywania pracy (63 proc.), całej Małopolski dotyczyło 84 proc. ogłoszeń. Drugie i trzecie miejsce zajęły kolejno śląskie, mazowieckie, podkarpackie. W bazie pojawiły się też 44 oferty zagraniczne. Spadła liczba ofert pracy zdalnej.

Co czeka inżynierski rynek pracy w 2025 roku?

W 2025 r. pracodawcy oferujący pracę studentom i absolwentom Politechniki wkroczyli z dużą dynamiką. W styczniu nowego roku liczba oferowanych miejsc pracy jest znacznie wyższa niż w styczniu ubiegłego roku - 435 w 2025 roku do 317 w ubiegłym. Firmy aktywniej poszukują też praktykantów i stażystów. Najwięcej miejsc pracy zaoferowała w pierwszym miesiącu roku branża IT, do naszej bazy wpłynęło z niej 214 propozycji miejsc pracy - mówi dr Maja Ziętara.

Analitycy rynku pracy prognozują, że w 2025 r. branża IT, poszukująca przede wszystkim specjalistów ds. sztucznej inteligencji, cyberbezpieczeństwa, inżynierów robotyki, analityków danych, nadal będzie intensywnie zatrudniać. Poszukiwani będą też specjaliści z obszarów inżynierii i ochrony środowiska, budownictwa, energetyki odnawialnej, logistyki i transportu i sektora biomedycznego - wskazuje Maja Ziętara.

Z perspektywy kandydatów, warto pamiętać, że nie tylko technologie, które kształtują rynek pracy i definiują tzw. zawody przyszłości są ważne, ale przede wszystkim kompetencje pracowników.

To właśnie na kompetencjach koncentrować się będą nowe modele zarządzania zasobami firm. Kandydatów na rynku pracy wyróżniać będzie wiedza i doświadczenie z danego obszaru, ale też zdolności adaptacyjne, innowacyjność i kreatywność, które mają pokazać nieszablonowe myślenie i prowadzić do tworzenia rozwiązań złożonych problemów. Rynek pracy wymaga także chęci nieustannego uczenia się i podnoszenia własnych kwalifikacji przez kandydatów, a także rozwijania umiejętności interpersonalnych i asertywności - mówi dr Maja Ziętara.