Awantura na pokładzie samolotu. Pasażerka przedwcześnie zakończyła podróż na Rodos

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Funkcjonariusze Karpackiego Oddziału Straży Granicznej zostali wezwani na pokład samolotu, w trakcie przygotowań do lotu z Krakowa na grecką wyspę Rodos. Powodem ich interwencji było agresywne i wulgarne zachowanie jednej z pasażerek, która zmusiła pilota do przerwania niezbędnych procedur, jakie należy przeprowadzić przed startem.

Jak informuje straż graniczna, problemy z agresywną kobietą zaczęły się jeszcze przed odlotem do Grecji na płycie lotniska. Pasażerka utrudniała sprawne przejście załogi przez procedury, niezbędne dla zachowania bezpieczeństwa lotu.

Kobieta od początku odmawiała wykonywania rutynowych poleceń personelu pokładowego. Odnosiła się do załogi i pozostałych pasażerów w sposób wulgarny.

Kapitan statku powietrznego wobec braku reakcji ze strony agresywnej kobiety na kolejne upomnienia załogi podjął decyzję o wezwanie na pokład funkcjonariuszy straży granicznej z Zespołu Interwencji Specjalnych Placówki SG w Krakowie - Balicach.

Po przybyciu na miejsce wyprowadzili agresywną kobietę na zewnątrz. „Po przyjeździe na halę przylotów, została wylegitymowana i z uwagi na popełnione wykroczenie została ukarana mandatem karnym, którego nie przyjęła” - informuje SG.