Ok. 30 wydarzeń prozdrowotnych dla pacjentów przygotowuje szpital im. Ludwika Rydygiera w Krakowie z okazji przypadającego w tym roku 30-lecia swojej nieprzerwanej działalności.

Siedziba Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie / Art Service 2 / PAP

Co miesiąc będą różne akcje profilaktyczne - badania, diagnostyka - promujące zdrowy tryb życia, aby nasi mieszkańcy zyskali pomoc - powiedział prezes Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Artur Asztabski.

Wydarzenia mają być bezpłatne, informacje o nich będą aktualizowane na stronie internetowej 30lat.szpitalrydygier.pl .

Pierwszy projekt dla pacjentów ruszy 13 lutego, potrwa do 24 lutego. Będą to badania USG tarczycy, USG piersi, USG stawu kolanowego oraz badania słuchu. Zaś w Zakładzie Opieki Długoterminowej w Makowie Podhalańskim, jednostce należącej do szpitala, 23 lutego, w Dniu Walki z Depresją, będzie można porozmawiać z psychologiem i otrzymać informacje nt. możliwości terapeutycznych.

Przez trzy dekady szpital bardzo się zmienił. Budowa szpitala odbyła się w okresie przemian społecznych, gospodarczych, ustrojowych. Dlatego ta historia jest bardzo bogata. Były chwile, gdy szpital się rozwijał, ale i była nawet mowa o zamknięciu, zrobieniu biurowca z tego szpitala - wspominał prezes, podkreślając, że dopiero w latach 90., dzięki zaangażowaniu wielu osób, inwestycja została sfinalizowana. Była to największa inwestycja w Krakowie - powiedział.

Dziś w szpitalu Rydygiera działają 22 oddziały, blok operacyjny oraz 21 poradni. Ponad 70 proc. porad udzielanych w placówce to porady onkologiczne.

Przy lecznicy funkcjonują też Ośrodek Terapii Hiperbarycznej, Małopolskie Centrum Rehabilitacji Ręki, Małopolskie Centrum Oparzeniowo-Plastyczne, Małopolskie Centrum Macierzyństwa i Medycyny Kobiet, Centrum Radioterapii Amethyst. W ostatnim roku w szpitalu na świat przyszło ok. 30 tys. dzieci.

Kontrakt placówki z NFZ na 2023 r. wynosi blisko pół miliarda złotych.