Wybuch gazu w Świętokrzyskiem. Strażacy uratowali poparzonego mieszkańca

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We wtorek rano w miejscowości Pełczyska (powiat pińczowski. woj. świętokrzyskie) doszło do groźnego wybuchu gazu w budynku jednorodzinnym. Świadkami eksplozji byli druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej, którzy ewakuowali poszkdowanego mieszkańca domu.

Dom, w którym doszło do wybuchu gazu/Fot. Straż pożarna

Dom, w którym doszło do wybuchu gazu/Fot. Straż pożarna / Straż pożarna

Wybuch gazu w domu jednorodzinnym w miejscowości Pełczyska w powiecie pińczowskim w województwie świętokrzyskim.

Jak informują służby, w momencie wybuchu w budynku przebywała tylko jedna osoba. Druhowie OSP, będący na miejscu zdarzenia, ewakuowali ją z domu.

Ma poparzenia twarzy i kończyn.

Uszkodzony budynek i interwencja służb

W wyniku eksplozji budynek został poważnie uszkodzony. Całkowicie zawaliła się jedna ze ścian domu jednorodzinnego.

Na miejsce wezwano nadzór budowlany, który oceni stan konstrukcji. Do akcji zadysponowano cztery zastępy straży pożarnej oraz Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, które udzieliło pomocy poszkodowanemu - informuje St. kpt. Marcin Bajur z PSP w Kielcach.

Służby ustalają przyczyny eksplozji.