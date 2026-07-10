Tragedia w Skarżysku-Kamiennej. Nie widziała sąsiada od tygodnia

RMF24

Dwa ciała znaleziono w jednym z mieszkań w Skarżysku-Kamiennej (woj. świętokrzyskie). Służby zostały zaalarmowane przez zaniepokojoną sąsiadkę, która od około tygodnia nie widziała jednego z mężczyzn. Policja wstępnie wyklucza udział osób trzecich.

Tragedia w Skarżysku-Kamiennej

Do tragicznego odkrycia doszło w piątek 10 lipca w Skarżysku-Kamiennej. Jak podaje lokalny portal Skarżysko Kamienna Nasze Miasto, zaniepokojona mieszkanka zawiadomiła służby po tym, jak przez około tydzień nie widziała swojego sąsiada.

Na miejsce skierowano policjantów, którzy siłowo weszli do wskazanego mieszkania. W środku znaleźli ciała dwóch mężczyzn w wieku 65 i 73 lat.

Wstępnie wykluczyliśmy, by do ich śmierci ktoś się przyczynił – przekazała w rozmowie z lokalnym serwisem nadkom. Anna Sławińska, rzecznik prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Skarżysku-Kamiennej.

Ciała zabezpieczono do badań

Ciała obu mężczyzn zostały zabezpieczone do dalszych badań. Ostateczne ustalenie przyczyn ich śmierci będzie możliwe po przeprowadzeniu sekcji zwłok.

Policja prowadzi czynności pod nadzorem prokuratury. Śledczy wyjaśniają okoliczności tragedii i ustalają, co wydarzyło się w mieszkaniu.

Na obecnym etapie postępowania funkcjonariusze nie informują o szczegółach dotyczących relacji między zmarłymi ani o dokładnym czasie ich śmierci.