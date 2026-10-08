Nowy most na Wiśle w Świętokrzyskiem na ukończeniu. „To jest jest nasze okno na świat”

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Do końca maja 2027 roku zakończy się budowa nowego mostu na Wiśle w Sandomierzu wraz z węzłem drogowym w ciągu drogi krajowej nr 77. Inwestycja o wartości około 90 milionów złotych, finansowana z budżetu państwa, ma przynieść mieszkańcom i kierowcom szereg korzyści – od poprawy bezpieczeństwa po zwiększenie przepustowości ruchu.

Budowa nowego mostu w Sandomierzu (woj. świętokrzyskie) dobiega końca. Dzisiaj na konferencji prasowej poinformowano, że przeprawa zostanie oddana do użytku do końca maja 2027 roku.

Nowoczesna, stalowa konstrukcja waży około 1300 ton, mierzy 495 metrów długości i składa się z pięciu przęseł. Nowy obiekt zastąpi rozebraną przeprawę z 1953 roku, która przez lata służyła mieszkańcom regionu.

Po zakończeniu wszystkich prac most stanie się dwujezdniowy, co znacząco wpłynie na płynność ruchu oraz bezpieczeństwo na trasie łączącej województwo świętokrzyskie z Podkarpaciem.

Korzyści dla mieszkańców i kierowców

Wojewoda świętokrzyski Józef Bryk podczas konferencji prasowej w Sandomierzu podkreślił znaczenie inwestycji dla całego regionu.

Realizowany projekt przyniesie mieszkańcom oraz kierowcom wymierne korzyści w postaci większego bezpieczeństwa i płynności ruchu. Nowoczesne trasy poprawią komfort życia poprzez skuteczne zmniejszenie uciążliwego hałasu oraz zanieczyszczeń powietrza – zaznaczył wojewoda.

Prace na finiszu

Jak poinformował kierownik projektu z kieleckiego oddziału GDDKiA Grzegorz Kaleta, zaawansowanie prac sięga już 85 procent, a roboty na samym moście są praktycznie zakończone.

Obecnie ekipy budowlane skupiają się na budowie węzła drogowego oraz ronda zespolonego pod wiaduktem.

Zgodnie z kontraktem zakończenie inwestycji planowane jest pod koniec maja i uważamy, że ten termin zostanie dochowany – zapewnił Kaleta.

Fot. GDDKiA w Kielcach

Nowe perspektywy dla Sandomierza

Burmistrz Sandomierza Paweł Niedźwiedź podkreślił, że nowa przeprawa to kluczowa inwestycja dla miasta i całego regionu.

To jest nasze okno na świat i otwarcie dla nowych zakładów pracy, które tutaj powstają – powiedział samorządowiec.

Łączna wartość budowy mostu oraz sąsiadującego węzła drogowego wynosi około 90 milionów złotych. Całość finansowana jest z budżetu państwa. Nowa infrastruktura ma nie tylko usprawnić ruch, ale także przyczynić się do rozwoju gospodarczego Sandomierza i okolic.